Feds inflationsskräck tynger Asiens börser

Aktier

Nvidia drämmer till med ny resultatkross

AI-favoriten Nvidia smular sönder förväntan igen med sin senaste kvartalsrapport som fick aktien att rusa i efterhandeln på USA-börsen. Den justerade vinsten per aktie under kvartalet blev 6,12 dollar. Analytikerna hade i snitt räknat med en vinst på 5,59 dollar och med en försäljning på 26,61 miljarder dollar. Under samma tid i fjol var vinsten …