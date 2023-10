Fed-bossen: Inflationen är fortfarande för hög

Den är på väg ner, det står klart. Men om inflationen i USA kommer nå Fed-målet på två procent återstår att se, och något som Jerome Powell i nuläget inte är övertygad om.

Därför vill han även fortsatt försöka tygla den envisa positiva arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten.

Den underliggande inflationen har sjunkit i USA under september, från 4,3 procent i augusti till 4,1 procent. Storbanken SEB ser det som “betryggande” att kärninflationen fortsätter ned och bedömer att den amerikanska centralbanken nu vill se fler tecken på att man lyckas få inflationen under kontroll.

Powell säger att inflationen är för hög

Under torsdagen höll Powell tal vid Economic Club of New York, där han tryckte på att Fed bara ser början av en nedgång på inflationen och att den “fortfarande är för hög”, berättar CNBC.

“Även om vägen sannolikt kommer att vara ojämn och ta lite tid, så är mina kollegor och jag enade i vårt åtagande att få ner inflationen till två procent.”

Det betyder med största sannolikhet att centralbanken kommer höja styrräntan än gång till innan året är slut, men i nuläget väntar Powell och hans kollegor på att se hur arbetsmarknaden och tillväxten ser ut under årets sista månader.

För närvarande går inflationen ner samtidigt som de ekonomiska siffrorna pekar upp, vilket är “goda nyheter” enligt Christopher Waller som sitter i Feds styrelse. Han säger dock samtidigt “att det är lite för bra för att vara sant”.