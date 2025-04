Miljonbedrägeri bakom lyxfastigheter – FBI inkopplade

Företag

Företagens försäljning ökar sjunde månaden i rad

I mars ökade steg de svenska företagens försäljning med 16 procent i årstakt och under först kvartalet är uppgången 14 procent på årsbasis. "Faktureringen för svenska företag fortsätter i god takt även under årets första kvartal. Uppgången från slutet av förra året håller därmed i sig, med ökande försäljning under sju månader i rad trots …