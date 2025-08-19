Experter viftar för fullt med varningsflaggorna. Den amerikanska aktiemarknaden är rekorddyr vilket kommer visa sig på avkastningen.
Experter: Den amerikanska aktiemarknaden är rekorddyr – lägre avkastning
Den amerikanska marknaden är dyr, faktum är ett den nästan aldrig varit dyrare enligt några experter, om man går efter några nyckeltal.
Avkastingen dalar
Det pekar samtidigt på att avkastingen kommer dala framöver.
“Om man går in i en så dyr punkt som nu, visar empiriska bevis att den långsiktiga framtida avkastningen kommer att vara lägre”, uppger Pål Ringholm, investeringsdirektör på kapitalförvaltaren Formue, till norska Dagens Næringsliv.
“Lite luftiga nivåer”, skriver han på X.
Amerikanska aktiemarknaden är rekorddyr
Olika mätningar pekar i samma riktning för att ge Ringholm rätt i sin analys.
Ett exempel är Shiller P/E-talet, uppkallat efter Yale-professorn och Nobelpristagaren Robert Shiller, som mäter marknadsvärde mot ett företags inflationsjusterade vinst över en tioårsperiod, och som nu är på sin näst högsta nivå någonsin.
En anledning till att marknaden är dyr i USA kan vidare förklaras med att techbolagen tar upp en betydligt större del av marknaden än tidigare.
Teknikbolagen växer ofta snabbare, både när det gäller omsättning och vinst.
“Till skillnad från under dotcom-bubblan tjänar de företag som driver upp priserna nu pengar och är väletablerade. Man bör inte nödvändigtvis dra slutsatsen att det historiska genomsnittspriset är rätt pris, eftersom sektorsammansättningen förändras över tid”, säger Paul Harper, aktiestrateg på DNB Carnegie.
“De stora teknikföretagen har starka balansräkningar, relativt låg finansiell risk och hög tillväxttakt.”
Kommer avkastningen vara lika hög om 10 år?
Tveksamt, enligt Harper, trots att AI antagligen kommer pressa upp produktionen.
“Frågan är hur mycket av det som kommer att tillfalla företagens vinst, och hur mycket som kommer att konkurreras bort och tillfalla konsumenten.”
Ekonomin måste fortsatt växa
Om aktiemarknaden i USA ska fortsätta lika starkt framöver krävs att ekonomin fortsätter uppåt och att bolagens vinster fortsatt växer.
“Mycket av den återhämtning vi ser nu är baserad på vinster, och det är vinster man lever på när man investerar i aktier”, säger Nordeas strateg Joachim Bernhardsen.
“Vid någon tidpunkt kommer det att bli en nedgång, men det kan vara länge.”
