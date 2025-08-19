Experter: Den amerikanska aktiemarknaden är rekorddyr – lägre avkastning

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Amerikanska aktiemarknaden är rekorddyr

Olika mätningar pekar i samma riktning för att ge Ringholm rätt i sin analys.

Ett exempel är Shiller P/E-talet, uppkallat efter Yale-professorn och Nobelpristagaren Robert Shiller, som mäter marknadsvärde mot ett företags inflationsjusterade vinst över en tioårsperiod, och som nu är på sin näst högsta nivå någonsin.

En anledning till att marknaden är dyr i USA kan vidare förklaras med att techbolagen tar upp en betydligt större del av marknaden än tidigare.

Teknikbolagen växer ofta snabbare, både när det gäller omsättning och vinst.

“Till skillnad från under dotcom-bubblan tjänar de företag som driver upp priserna nu pengar och är väletablerade. Man bör inte nödvändigtvis dra slutsatsen att det historiska genomsnittspriset är rätt pris, eftersom sektorsammansättningen förändras över tid”, säger Paul Harper, aktiestrateg på DNB Carnegie.

“De stora teknikföretagen har starka balansräkningar, relativt låg finansiell risk och hög tillväxttakt.”

Världens två största företag är techbolagen Apple och Microsoft. (Foto: TT)

Kommer avkastningen vara lika hög om 10 år?

Tveksamt, enligt Harper, trots att AI antagligen kommer pressa upp produktionen.

“Frågan är hur mycket av det som kommer att tillfalla företagens vinst, och hur mycket som kommer att konkurreras bort och tillfalla konsumenten.”

Ekonomin måste fortsatt växa

Om aktiemarknaden i USA ska fortsätta lika starkt framöver krävs att ekonomin fortsätter uppåt och att bolagens vinster fortsatt växer.

“Mycket av den återhämtning vi ser nu är baserad på vinster, och det är vinster man lever på när man investerar i aktier”, säger Nordeas strateg Joachim Bernhardsen.

“Vid någon tidpunkt kommer det att bli en nedgång, men det kan vara länge.”

