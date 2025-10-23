Europeiska jättar går samman för att möta Starlink

Några av Europas främsta tillverkare av satelliter presenterade under torsdagen ett samarbetsavtal för att slå ihop deras förlusttyngda verksamheter. Syftet är att stärka Europas position mot snabbt växande konkurrenter i rymden, likt Elon Musks Starlink.

Det är de franska företagen Airbus och Thales som tillsammans med italienska Leonardo enats kring projektet, som ska heta “Project Bromo”, men namnet på det nya företaget är ännu obestämt.

Bakgrunden är att europeiska satellittillverkare haft svårt att konkurrera med de billigare och mindre satelliterna som Starlink använder i låg omloppsbana.

Genom sammanslagningen vill man stärka Europas strategiska oberoende i rymden.

Vill stärka Europas position i rymden

Fransk-tyska flygtillverkaren Airbus ska förvärva 35 procent av aktierna i det nya joint venture-bolaget, medan franska försvarsbolaget Thales och italienska försvarsbolaget Leonardo ska äga 32,5 procent vardera.

Det nya bolaget ska ha 25 000 anställda runtom i Europa, samt förväntas omsätta 6.5 miljarder euro årligen, rapporterar Reuters.

Satsningen förväntas starta 2027, och förhoppningen är att sammanslagningen stärker Europa i konkurrensen mot USA och Kina i rymden.

Airbus vd Guillaume Faury vill stärka Europas roll i rymden. (Foto: Fred Scheiber/AP/TT)

Foto: Fred Scheiber/AP/TT)

”Det föreslagna nya bolaget markerar en avgörande milstolpe för Europas rymdindustri. Det speglar vår gemensamma vision om att stärka Europas position på den snabbt växande globala rymdmarknaden”, skriver Airbus vd Guillaume Faury tillsammans med Roberto Cingolani från Thales i ett uttalande.

Det nya bolaget samlar rymdverksamheterna från Airbus, Leonardo och Thales, inklusive deras gemensamma satellitbolag Telespazio och Thales Alenia Space, samt Thales optikverksamhet SESO.

Företagen, som redan tillsammans har minskat omkring 3 000 jobb inom rymdverksamheten, nämnde inga ytterligare nedskärningar men uppgav att fackföreningar kommer att konsulteras i projektet.