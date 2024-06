EU underkänner Frankrikes ekonomi

Under onsdagen har EU-kommissionen föreslagit disciplinära åtgärder mot Frankrike för att landet har ett för stort underskott i sin budget, rapporterar Wall Street Journal.

Förslaget är ytterligare ett slag mot landet, som också står inför nyval.

Kommissionen, som alltså vaktar unionens budgetregler, har också föreslagit åtgärder mot Italien, Belgien, Polen, Ungern, Slovakien och Malta – rekommendationen från kommissionen kommer att övervägas av Europeiska rådet nästa månad.

Agerande mot Frankrikes ekonomi var väntat

Rekommendationen om att vidta åtgärder var väntad efter att man fått ta del av siffror på Frankrikes ekonomi. De visade hur mycket landet hade lånat under 2023, jämfört med vad man tidigare hade beräknat.

Landets budgetunderskott ökade från 4,8 procent av BNP 2022 till 5,5 procent 2023.

EUs regler kräver att alla länder håller underskotten under 3 procent och den totala statsskulden för inte över 60 procent av BNP. Reglerna pausades under covid-pandemin och under efterdyningarna av Rysslands invasion av Ukraina, men har återupptagits i år.

Överlag stabil ekonomi i EU

Samtidigt konstaterar kommissionen att unionen som helhet har en stabil ekonomi, och att det kombinerade underskottet kommer att gå under 3 procent 2025.

“Bilden förmedlar ett starkt självförtroende”, säger Paolo Gentiloni, som är högsta företrädare för kommissionens finanspolitik.

Om Europeiska rådet fastslår kommissionens förslag kommer man i november lämna in förslag om att begränsa Frankrikes lånande för att tvinga ner budgetunderskottet.

