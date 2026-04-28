Engelberts skattesmäll – tvingas betala 18 miljoner

Oscar Engelbert är känd som grundare av Oscar Properties. (Foto: Malin Hoelstad/SvD/TT).

Det är tuffa tider för Oscar Engelbert. Skatteverket menar att han måste betala rejält med restskatt.

Oscar Engelbert åläggs att betala omkring 18 miljoner kronor i skatt efter flera domar i Kammarrätten i Stockholm rörande företrädaransvar.

Besluten gäller två bolag där Engelbert haft ledande roller.

I det ena fallet rör det sig om obetalda arbetsgivaravgifter och avdragen skatt från 2023, vilket innebär ett betalningsansvar på drygt 2,7 miljoner kronor.

Gick i konkurs

Bolaget hade under en längre tid ekonomiska problem och gick senare i konkurs, skriver Dagens Juridik.

Det andra ärendet gäller ett bolag där Skatteverket justerat den utgående momsen kraftigt efter att ha underkänt en kreditering.

Det ledde till att bolaget i stället för att få tillbaka moms blev skyldigt att betala ett betydande belopp. Engelbert anses därmed ansvarig för cirka 14,3 miljoner kronor efter att summan justerats i domstol.

Anses ha varit grovt oaktsam

Domstolarna bedömer att Engelbert haft ett avgörande inflytande över verksamheterna och brustit i sitt ansvar att säkerställa korrekt skattehantering.

Man menar också att agerandet utgör grov oaktsamhet, vilket uppfyller kraven för personligt betalningsansvar enligt gällande regler.

Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

