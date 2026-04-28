Engelberts skattesmäll – tvingas betala 18 miljoner

I det ena fallet rör det sig om obetalda arbetsgivaravgifter och avdragen skatt från 2023, vilket innebär ett betalningsansvar på drygt 2,7 miljoner kronor.

Gick i konkurs

Bolaget hade under en längre tid ekonomiska problem och gick senare i konkurs, skriver Dagens Juridik.

Det andra ärendet gäller ett bolag där Skatteverket justerat den utgående momsen kraftigt efter att ha underkänt en kreditering.

Det ledde till att bolaget i stället för att få tillbaka moms blev skyldigt att betala ett betydande belopp. Engelbert anses därmed ansvarig för cirka 14,3 miljoner kronor efter att summan justerats i domstol.

Anses ha varit grovt oaktsam

Domstolarna bedömer att Engelbert haft ett avgörande inflytande över verksamheterna och brustit i sitt ansvar att säkerställa korrekt skattehantering.

Man menar också att agerandet utgör grov oaktsamhet, vilket uppfyller kraven för personligt betalningsansvar enligt gällande regler.

