Det är tuffa tider för Oscar Engelbert. Skatteverket menar att han måste betala rejält med restskatt.
Engelberts skattesmäll – tvingas betala 18 miljoner
Oscar Engelbert åläggs att betala omkring 18 miljoner kronor i skatt efter flera domar i Kammarrätten i Stockholm rörande företrädaransvar.
Besluten gäller två bolag där Engelbert haft ledande roller.
I det ena fallet rör det sig om obetalda arbetsgivaravgifter och avdragen skatt från 2023, vilket innebär ett betalningsansvar på drygt 2,7 miljoner kronor.
Gick i konkurs
Bolaget hade under en längre tid ekonomiska problem och gick senare i konkurs, skriver Dagens Juridik.
Det andra ärendet gäller ett bolag där Skatteverket justerat den utgående momsen kraftigt efter att ha underkänt en kreditering.
Det ledde till att bolaget i stället för att få tillbaka moms blev skyldigt att betala ett betydande belopp. Engelbert anses därmed ansvarig för cirka 14,3 miljoner kronor efter att summan justerats i domstol.
Anses ha varit grovt oaktsam
Domstolarna bedömer att Engelbert haft ett avgörande inflytande över verksamheterna och brustit i sitt ansvar att säkerställa korrekt skattehantering.
Man menar också att agerandet utgör grov oaktsamhet, vilket uppfyller kraven för personligt betalningsansvar enligt gällande regler.
