Efter nedgångarna – glatt på börserna i Asien

Börserna i Asien har tidigare i veckan pekat nedåt sedan USA och Iran återupptagit anfallen mot varandra. Men i torsdagshandeln är det gladare tongångar som gäller.

Efter veckans nedgångar på börserna i Asien, till följd av förnyade attacker i Mellanöstern, vänder det nu uppåt under torsdagen.

Börserna i Asien har tidigare i veckan pekat nedåt sedan USA och Iran återupptagit anfallen mot varandra. Men i torsdagshandeln är det gladare tongångar som gäller.