Efter nedgångarna – glatt på börserna i Asien
Efter veckans nedgångar på börserna i Asien, till följd av förnyade attacker i Mellanöstern, vänder det nu uppåt under torsdagen.
Börserna i Asien har tidigare i veckan pekat nedåt sedan USA och Iran återupptagit anfallen mot varandra. Men i torsdagshandeln är det gladare tongångar som gäller.
Det japanska Nikkei 225-indexet ökar 0,2 procent medan bredare Topix stiger 1,0 procent.
Sydkoreanska Kospi klättrar 1,4 procent och Hongkongbaserade Hang Seng plussar 0,3 procent.
Kinesiska Shanghai är upp 0,4 procent och Shenzhen är oförändrad.