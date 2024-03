Efter chokladchocken – risk för dyrare vanilj

En helförsäkring för bil ger dig det mest heltäckande skyddet för ditt fordon. Här går vi igenom allt om hur denna försäkring fungerar, vad den kostar och hur man hittar ett billigt alternativ. Jämför helförsäkringar via verktyget nedan föra att hitta det erbjudande som passar dig bäst. ANNONS När du jämför helförsäkring för bil kan …

Vaniljpriset på historiskt låga nivåer

Madagaskar, som står för 80 procent av världens vaniljbönsproduktion, har träffats av en tropisk storm rapporterar Bloomberg news.

ANNONS

Cyklonen Gamane har med hårt regn och vindbyar upp till 125 kilometer per timme dragit in över ön som ligger i Indiska oceanen. Särskild drabbade verkar de områden där flera av landets vanilj-odlare är belägna.

Till skillnad mot världens kakao-priser så har vaniljpriserna tvärtom fallit brant senaste åren. Vaniljen handlas just nu på samma nivåer som för 10 år sedan runt 100 US dollar per kilo, visar statistik från Austhachman.

Sedan år 2000 har vaniljpriset haft två tydliga pristoppar på över 500 US dollar per kilo runt år 2003 och 2018. Båda gångerna har priset fallit brant efter toppåren och de senaste prisraset har tagit hårt på Madagaskars odlare.

“Dåliga tider för vanilj”

Kanske kan den senaste cyklonen därför delvis bidra till en utbudsminskning som får upp världsmarknadspriset.

Men Georges Geeraerts, president för Madagaskars vanilj export förening är inte övertygad.

“Det är dåliga tider för vanilj”, säger han i en kommentar till Bloomberg News.

För Madagaskar är vaniljen, inte oväntat, den absolut största intäkten i utländsk valuta som landet har.

ANNONS

Den som övervägt att byta ut det förmodat dyrare chokladglassen mot eventuellt lite billigare vaniljsmak framöver får hålla ett öga på hur effekterna av cyklonen i Madagaskar spelar ut.

Läs mer:

Bananerna hänger löst – kommer bli dyrare. Dagens PS

Jättekris i chokladbranschen – mindre choklad i chokladen. Dagens PS