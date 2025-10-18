Idén om att testosteron får män att ta större risker eller bli mer tävlingsinriktade har länge levt kvar inom forskning och populärkultur. Men en ny, omfattande studie från Handelshögskolan i Stockholm och Nipissing University i Kanada utmanar den bilden.
Dåliga affärer? Skyll inte på testosteronet
Mest läst i kategorin
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan. Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, …
Chipjätten slår nytt rekord: "Efterfrågan är hejdlös"
Chipjätten fortsätter att stärka greppet om den globala marknaden när AI driver upp efterfrågan på avancerade halvledare. AI-boomen fortsätter att driva upp vinsterna för världens största chipbolag. TSMC redovisar sitt starkaste kvartal hittills, och efterfrågan beskrivs som hejdlös. Missa inte: Dollarns återhämtning hänger på en skör tråd. Dagens PS Hejdlös efterfrågan för chipjätten TSMC, världens …
Sverige slår Norge med hästlängder: "Sticker ut"
Att börsnotera sitt företag i Stockholm är betydligt hetare än att göra det i Oslo. Det märks i ABG Sundal Colliers kvartalsrapport. Investmentbanken ABG Sundal Collier, som har sitt huvudkontor i Norge, redovisar ett ovanligt starkt tredje kvartal. För första gången på länge överträffar den svenska affären den norska med bred marginal. Men det är …
Stor spricka i AI-fasaden: Prenumeranter överger ChatGPT
Den som väntat på tydliga tecken på att AI-bubblan kan vara på god väg att spricka behöver inte leta längre. Nya siffror visar att betalande kunder lämnar ChatGPT. Sedan den breda lanseringen av ChatGPT har tjänsten, och ett flertal andra LLM:er, vuxit explosionsartat. Det har i sin tur eldat på en historisk våg av investeringar …
Superrika överger lyxvaror när medelklassen kommer ikapp
Fler har råd att köpa dyra lyxprodukter. Det får de superrika att söka sig till något helt annat som de kan vara ensamma om. Efter år av stigande priser på vin, konst, diamanter och lyxbostäder har marknaden för traditionella lyxvaror tappat fart. De allra rikaste i världen tycks nu vända ryggen åt materiella symboler för …
Kvinnor placerar mer försiktigt och långsiktigt när de ska investera sina pengar, män tar större risker. Det har länge varit en etablerad sanning och i många fall kopplats ihop med det manliga könshormonet testosteron. Nu visar en ny studie att bilden kan vara mer komplex än så.
Forskarna bakom studien, som publicerats i PNAS, kunde med en tillsatt dos testosteron slå fast att könshormonet inte påverkar mäns ekonomiska beslut.
Beter sig likadant
Totalt deltog 1 000 män mellan 18 och 45 år, vilket gör studien till den största i sitt slag. Deltagarna fick slumpmässigt antingen 11 milligram testosteron eller placebo genom näsan, i en dubbelblind design där varken deltagarna eller forskarna visste vem som fått vad.
Efter 30 minuter, när hormonet hunnit verka, deltog männen i en serie experiment som mätte risktagande, generositet, tävlingslust och rättvisa – klassiska uppgifter inom beteendeekonomi.
Men trots noggranna mätningar hittades inga statistiskt säkerställda effekter. Män som fått testosteron betedde sig i genomsnitt likadant som de som fått placebo.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
”Inga meningsfulla effekter”
“Våra resultat ger starka bevis för att kortvariga ökningar av testosteron inte har någon meningsfull inverkan på mäns ekonomiska beslut”, säger Anna Dreber Almenberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, i ett pressmeddelande.
Tidigare forskning har ofta visat motsatsen, men enligt Dreber Almenberg beror det sannolikt på små urval och brist på förregistrerade analyser, vilket ökar risken för snedvridna resultat.
”Tidigare studier, ofta med små urval, har antytt att testosteron kan påverka vår benägenhet att ta risker eller tävla i ekonomiska situationer. Men i det här betydligt större experimentet … hittar vi inga effekter av testosteron på ekonomiskt beslutsfattande”, säger hon.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Ifågasätter populär bild
Även Justin M. Carré, professor vid Nipissing University, menar att resultaten utmanar gamla föreställningar.
“Studien är viktig eftersom den direkt ifrågasätter idén att kortvariga svängningar i testosteronnivåer förklarar varför vissa personer tar större ekonomiska risker, avvisar orättvisa erbjudanden eller agerar mer tävlingsinriktat i livet”, säger han.
Fler frågor kvar att besvara
Forskarna påpekar att studien enbart testade en dos och ett tidsperspektiv. Långvariga förändringar i hormonnivåer eller effekter hos kvinnor har inte undersökts.
”Våra resultat visar hur viktigt det är att upprepa studier med större urval och förregistrerade analysplaner. Resultat från små experiment kan försvinna när de testas mer noggrant”, säger Magnus Johannesson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.
Vill du veta hur man tar smarta risker? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Advokat häktad – misstänks för grovt insiderbrott
En framstående advokat vid en internationell byrå i Stockholm har häktats, misstänkt för grovt insiderbrott.? Två andra män sitter också häktade i samma ärende. Åklagaren vid Ekobrottsmyndigheten menar att det finns risk för att bevis undanröjs, och tingsrätten har därför beslutat om hårda restriktioner, rapporterar Dagens Juridik. Misstänks för grovt insiderbrott? Advokaten, som är specialiserad …
Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar
Bankerna slog förväntningarna, en Wall Street-skandal blottar sprickorna i privat kredit, EU:s rättsmaskin laddar mot Google och arbetslivet får både löne-och generationschock. Samtidigt beslagtas 165 miljarder i en global cyberhärva och en advokat grips för insiderbrott. Veckan summeras i tre ord: styrka, friktion, ansvarsskifte. Bankerna visar vägen Veckan började i hårt tempo med Q3-besked som …
Norsk reform väcker ilska i Sverige: “Svenskar får ta notan”
Nästan en miljon norrmän har redan nappat på det nya statliga elpriset. Men satsningen, som lanserades av den norska regeringen den 1 oktober, får nu hård kritik från experter.? Dagens PS har skrivit om den norska reformen tidigare. Det så kallade Norgepriset infördes den 1 oktober och ger norska hushåll en möjlighet att teckna fasta …
Dåliga affärer? Skyll inte på testosteronet
Idén om att testosteron får män att ta större risker eller bli mer tävlingsinriktade har länge levt kvar inom forskning och populärkultur. Men en ny, omfattande studie från Handelshögskolan i Stockholm och Nipissing University i Kanada utmanar den bilden. Kvinnor placerar mer försiktigt och långsiktigt när de ska investera sina pengar, män tar större risker. …
Bostad i solen? Undvik det här landet
En ny rapport från Europeiska kommissionen visar var vi hittar Europas mest övervärderade bostadsmarknad.? I fjol hade bostäder världen över nått sina högsta prisnivåer på decennier.? Mellan 2014 och 2024 steg bostadspriserna i EU i genomsnitt med 50 procent men i länder som Ungern, Litauen, Tjeckien, Portugal, Estland, Bulgarien och Polen ökade priserna med över …