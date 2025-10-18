Dåliga affärer? Skyll inte på testosteronet

Kvinnor placerar mer försiktigt och långsiktigt när de ska investera sina pengar, män tar större risker. Det har länge varit en etablerad sanning och i många fall kopplats ihop med det manliga könshormonet testosteron. Nu visar en ny studie att bilden kan vara mer komplex än så.

Forskarna bakom studien, som publicerats i PNAS, kunde med en tillsatt dos testosteron slå fast att könshormonet inte påverkar mäns ekonomiska beslut.

Beter sig likadant

Totalt deltog 1 000 män mellan 18 och 45 år, vilket gör studien till den största i sitt slag. Deltagarna fick slumpmässigt antingen 11 milligram testosteron eller placebo genom näsan, i en dubbelblind design där varken deltagarna eller forskarna visste vem som fått vad.

Efter 30 minuter, när hormonet hunnit verka, deltog männen i en serie experiment som mätte risktagande, generositet, tävlingslust och rättvisa – klassiska uppgifter inom beteendeekonomi.

Men trots noggranna mätningar hittades inga statistiskt säkerställda effekter. Män som fått testosteron betedde sig i genomsnitt likadant som de som fått placebo.