Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Dåliga affärer? Skyll inte på testosteronet

Forskare har undersökt om testosteron påverkar mäns risktagande
Forskare har undersökt om testosteron påverkar mäns risktagande (Foto: Claudio Bresciani/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 18 okt. 2025Publicerad: 18 okt. 2025

Idén om att testosteron får män att ta större risker eller bli mer tävlingsinriktade har länge levt kvar inom forskning och populärkultur. Men en ny, omfattande studie från Handelshögskolan i Stockholm och Nipissing University i Kanada utmanar den bilden.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Kvinnor placerar mer försiktigt och långsiktigt när de ska investera sina pengar, män tar större risker. Det har länge varit en etablerad sanning och i många fall kopplats ihop med det manliga könshormonet testosteron. Nu visar en ny studie att bilden kan vara mer komplex än så.

Forskarna bakom studien, som publicerats i PNAS, kunde med en tillsatt dos testosteron slå fast att könshormonet inte påverkar mäns ekonomiska beslut. 

Beter sig likadant 

Totalt deltog 1 000 män mellan 18 och 45 år, vilket gör studien till den största i sitt slag. Deltagarna fick slumpmässigt antingen 11 milligram testosteron eller placebo genom näsan, i en dubbelblind design där varken deltagarna eller forskarna visste vem som fått vad.

Efter 30 minuter, när hormonet hunnit verka, deltog männen i en serie experiment som mätte risktagande, generositet, tävlingslust och rättvisa – klassiska uppgifter inom beteendeekonomi.

Men trots noggranna mätningar hittades inga statistiskt säkerställda effekter. Män som fått testosteron betedde sig i genomsnitt likadant som de som fått placebo.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

30 sep. 2025
Spela klippet
PS Partner

Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande

10 sep. 2025

”Inga meningsfulla effekter”

“Våra resultat ger starka bevis för att kortvariga ökningar av testosteron inte har någon meningsfull inverkan på mäns ekonomiska beslut”, säger Anna Dreber Almenberg, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, i ett pressmeddelande

Tidigare forskning har ofta visat motsatsen, men enligt Dreber Almenberg beror det sannolikt på små urval och brist på förregistrerade analyser, vilket ökar risken för snedvridna resultat.

ANNONS

”Tidigare studier, ofta med små urval, har antytt att testosteron kan påverka vår benägenhet att ta risker eller tävla i ekonomiska situationer. Men i det här betydligt större experimentet … hittar vi inga effekter av testosteron på ekonomiskt beslutsfattande”, säger hon.

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Även Justin M. Carré, professor vid Nipissing University, menar att resultaten utmanar gamla föreställningar. 

“Studien är viktig eftersom den direkt ifrågasätter idén att kortvariga svängningar i testosteronnivåer förklarar varför vissa personer tar större ekonomiska risker, avvisar orättvisa erbjudanden eller agerar mer tävlingsinriktat i livet”, säger han.

Fler frågor kvar att besvara

Forskarna påpekar att studien enbart testade en dos och ett tidsperspektiv. Långvariga förändringar i hormonnivåer eller effekter hos kvinnor har inte undersökts.

”Våra resultat visar hur viktigt det är att upprepa studier med större urval och förregistrerade analysplaner. Resultat från små experiment kan försvinna när de testas mer noggrant”, säger Magnus Johannesson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Vill du veta hur man tar smarta risker? Då kan vi slå ett slag för den här guiden.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ForskninginvesteringarMänPsykologiRisker
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS