Cum-Ex: Europas största skatteskandal sväller

Den så kallade Cum-Ex, som Dagens PS tidigare skrivit om vid flera tillfällen (se länkar under artikeln), handlar om avancerat skattefiffel på högsta nivå.

En rad bankjättar, både europeiska och amerikanska, är insyltade i skatteskandalen där investerare under tvivelaktiga former ägnat sig åt att kräva tillbaka skatt som betalats in.

Tillslag har gjorts mot flera bankjättars kontor i Tyskland, bland annat mot Bank of Americas Merrill Lynch, Barclays, Morgan Stanley, BNP och Nomura.

Även svenska SEB har varit föremål för en razzia efter misstankar om skatteflykt (se länk under artikel).

Skattehärva med internationella förgreningar

Mycket av rampljuset har hamnat på Tyskland men förundersökningar har tidigare avhandlat och pågår i dag i flera länder, däribland i Nederländerna, Finland och Belgien.

I Danmark försöker staten få tillbaka 2 miljarder euro som gått upp i rök i den ljusskygga verksamheten.

I USA, Storbritannien, Dubai, Danmark, Malaysia och Kanada har cirka 500 civilrättsliga stämningar lämnats in i spåren av skandalen relaterad till återbetalning av utdelningsskatt, uppger Bloomberg och konstaterar att Frankrike även gjorde räder mot fem banker på en enda dag i mars i år.

Det gällde då skumma transaktioner som liknar Cum-Ex och där syftet varit detsamma – att få skattelättnader.