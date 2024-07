Bred börsuppgång i Stockholm

Kronan faller – hotar nu räntesänkningar

Under torsdagen tappade kronan mot euron och dollarn. Om den utvecklingen fortsätter kan Riksbanken bestämma sig för att hålla tillbaka ränktesänkningar. Här kommer en ovälkommen nyhet för alla svenskar som turistar ute i Europa. Den svenska kronan föll under torsdagen och befann sig vid ett tillfälle på sin lägsta nivå under året i förhållande till …