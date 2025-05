Optimism i Silicon Valley öppnar för IPO-sommar

Börs & Finans

Klarnas börsentré nära – ansöker nästa vecka

Redan nästa vecka lämnar svenska Klarna in ansökan om en börsintroduktion i USA och strävar efter att ta in över 1 miljard dollar, uppger Bloomberg. När börsintroduktionen prissätts, enligt plan sker det i april, är siktet inställt på en värdering på 15 miljarder dollar i samband med noteringen på New York-börsen, enligt nyhetsbyråns källor. Klarna …