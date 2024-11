Deutsche Bank: Islossning väntar för börsnoteringar 2025

Tidningen Finanswatch har intervjuat Deutsche Banks mångårige Nordenchef Jan Olsson om det tuffa klimatet för börsnoteringar under 2024.

“Det har varit en tuffare marknad för att notera bolag. Kanske beror det på att för många bolag har noterats för tidigt och att marknaden bestämt sig för att de inte var börsvänliga. För att gå till börsen måste det finnas enorm kompetens, vilket alla bolag inte har och då har det blivit viss negativ effekt och investerare har sålt av bolag”, säger han till Finanswatch.

“Mycket större analys”

“Det har resulterat i att nya bolag som vill komma in på börsen nu kommer under en mycket större analys. Vi har haft rekordbörs och värderingarna på bolagen på börsen är höga”, säger han.

Efter en riktig boom 2021 sjönk börsnoteringarna kraftigt under 2022 och 2023. Det har börjat lossna lite, men försiktigt För det första halvåret 2024 var antalet IPO:er och direktnoteringar i Sverige nästan lika många som under hela 2023, om än fortsatt mycket lägre än under 2021.

“Investerare tänker mycket snabbt”

Deutsche Bank-chefen förutspår dock fler börsnoteringar 2025, med start i USA och med stora bolag.

“Men jag tror att nästa år blir lättare. Aktiemäklare och investerare tänker mycket snabbt och när stora bolag som till exempel Klarna vill gå till börsen är det sannolikt att andra följer efter. Jag säger inte att jag vet det, men jag skulle tippa på att det blir en trend”, säger Jan Olsson till Finanswatch.

