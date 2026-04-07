Börsen stiger i öppningen

I USA pekar förhandeln på fallande kurser efter att ha stigit något i går.

Asienbörserna rörde sig relativt lite under natten till tisdagen.

På oljemarknaden har priset stigit något ytterligare. Ett fat Nordsjöolja kostar på tisdagsmorgonen strax över 111 dollar.

Under natten mot onsdag löper USA:s president Trumps nya tidsfrist ut gentemot Iran att öppna Hormuzsundet, annars hotar nya krigshandlingar.

Kronan har stadigt försvagats under Irankriget. En dollar kostar nu 9,47 medan euron noteras till 10,93.