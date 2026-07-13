Börsen inleder handelsveckan nedåt
Stockholmsbörsen sjunker i linje med ledande Europabörser. OMXS-index ligger efter några minuters handel på minus 0,5 procent.
Bland indextungviktarna backar gruvbolaget Boliden och verkstadskoncernen Sandvik 1,4 respektive 1,1 procent.
Riskaptiten dämpas av helgens fortsatta strider runt Persiska viken, som även trycker upp oljepriset, dollarn och marknadsräntorna. Priset på Nordsjöolja stiger 3,7 procent till 78,80 dollar per fat.
Seoulbörsens Kospi-index har rasat med 9 procent under natten, med kursras för SK Hynix och Samsung på drygt 15 och nästan 11 procent.
Marknaden tar samtidigt sats inför Kevin Warshs första utfrågning i kongressen som ny chef för USA:s centralbank och floden av delårsrapporter i veckan, både i Stockholm och på Wall Street.
Stockholmsbörsen har sedan årsskiftet gått upp 4,6 procent.