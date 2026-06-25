Bolaget blev känt för dammsugare – nu satsar man på elbilar

Sålde inte så många bilar

Enligt konsultbolaget AlixPartners sålde 143 elbilsmärken minst en bil i Kina under 2025. Samtidigt lyckades 46 av dem inte sälja fler än 1 000 fordon under hela året.

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Trots detta tillkom 23 nya elbilsmärken under året, medan endast nio försvann från marknaden.

En stor del av expansionen består dock av så kallade undermärken, där etablerade biltillverkare lanserar nya varumärken för att rikta sig mot olika kundgrupper.

Geely har exempelvis byggt upp en portfölj med fler än tio märken, däribland Zeekr, Polestar och Lynk & Co.

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Svårt läge i branschen

Samtidigt blir läget allt tuffare för branschen. Bilförsäljningen i Kina har minskat sju månader i rad och var i april 20 procent lägre än under samma månad i fjol.

Myndigheterna har dessutom kritiserat den långvariga priskonkurrensen, som pressat lönsamheten hos många tillverkare.

Priserna började visserligen stiga igen i maj, men marknadsledaren BYD menar att det främst beror på högre kostnader för batterier, halvledare och andra komponenter.

Därmed riskerar vinstmarginalerna att förbli pressade.

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Säljer mer utomlands

När hemmamarknaden bromsar blir exporten allt viktigare. I april ökade de kinesiska biltillverkarnas utlandsförsäljning med 80 procent jämfört med året innan.

Att bygga upp distributionsnät och återförsäljare utomlands kräver stora investeringar, men exportmarknaderna erbjuder samtidigt högre marginaler än den kinesiska.

För många av de nya elbilsbolagen kan internationell expansion därför bli avgörande för överlevnaden när konkurrensen på hemmaplan fortsätter att hårdna.

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