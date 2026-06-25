Kan en dammsugartillverkare bli framgångsrikt på en mycket trång elbilsmarknad? Dreame hoppas åtminstone på det.
Bolaget blev känt för dammsugare – nu satsar man på elbilar
Det talas mycket om hård konkurrens och fallande bilförsäljning i Kina.
Ändå fortsätter nya elbilstillverkare att etablera sig i landet.
Bland de senaste finns robotdammsugartillverkaren Dreame, som planerar att lansera sina första elbilar nästa år.
Hård konkurrens på marknaden
Dreame är långt ifrån ensamt om att ta steget från hemelektronik till fordonsindustrin, skriver The Economist.
Rox Motor, som började sälja eldrivna suvar 2023, grundades av en entreprenör inom dammsugarbranschen.
Xiaomi, som slog igenom med billiga smarta telefoner och även tillverkar hushållsprodukter, lanserade sina första elbilar året därpå.
Utvecklingen är anmärkningsvärd eftersom den kinesiska elbilsmarknaden redan är världens mest konkurrensutsatta.
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Sålde inte så många bilar
Enligt konsultbolaget AlixPartners sålde 143 elbilsmärken minst en bil i Kina under 2025. Samtidigt lyckades 46 av dem inte sälja fler än 1 000 fordon under hela året.
Trots detta tillkom 23 nya elbilsmärken under året, medan endast nio försvann från marknaden.
En stor del av expansionen består dock av så kallade undermärken, där etablerade biltillverkare lanserar nya varumärken för att rikta sig mot olika kundgrupper.
Geely har exempelvis byggt upp en portfölj med fler än tio märken, däribland Zeekr, Polestar och Lynk & Co.
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Svårt läge i branschen
Samtidigt blir läget allt tuffare för branschen. Bilförsäljningen i Kina har minskat sju månader i rad och var i april 20 procent lägre än under samma månad i fjol.
Myndigheterna har dessutom kritiserat den långvariga priskonkurrensen, som pressat lönsamheten hos många tillverkare.
Priserna började visserligen stiga igen i maj, men marknadsledaren BYD menar att det främst beror på högre kostnader för batterier, halvledare och andra komponenter.
Därmed riskerar vinstmarginalerna att förbli pressade.
Säljer mer utomlands
När hemmamarknaden bromsar blir exporten allt viktigare. I april ökade de kinesiska biltillverkarnas utlandsförsäljning med 80 procent jämfört med året innan.
Att bygga upp distributionsnät och återförsäljare utomlands kräver stora investeringar, men exportmarknaderna erbjuder samtidigt högre marginaler än den kinesiska.
För många av de nya elbilsbolagen kan internationell expansion därför bli avgörande för överlevnaden när konkurrensen på hemmaplan fortsätter att hårdna.
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