Blandat i Asien inför USA:s inflationsstatistik

Börsuttvecklingen är blandad i Asien-Stillahavsområdet på måndagen, men det beror inte enbart på inflationsstatstiken som släpps senare i veckan i USA.

Även från Kina kommer inflationssiffror in. Dessutom har flera centralbanker i Asien penningpolitiska möten denna vecka som väntas påverka börshandeln, även om förväntan är att räntorna hålls stabila, skriver CNBC och uppger att det är Bank of Korea, Reserve Bank of New Zealand, Bank of Thailand och Central Bank of the Philippines som ska besluta om sina respektive räntor.

På fredag presenterar Kina även sina senaste handelssiffror.

I skrivande stund, klocckan 07.10 svensk tid, är Japans Nikkei 225 upp med 0,71 procent i slutfasen av sin session.

Hang Seng i Hongkong backar 0,09 procent.

S&P/ASX 200 i Australien har stängd ned med 0,09 procent.

Shanghaibörsen i Fastlandskina tappar 0,17 procent medan Kospi i Sydkorea stiger med försiktiga 0,22 procent, enligt den amerikanska nyhetskanalens livebörsrapport.

En stark jobbrapport fick de amerikanska börserna att lyfta på fredagen och därmed återta mark efter tappet tidigare under veckan.

