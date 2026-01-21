Drygt en fjärdedel del av aktierna i Kraft Heinz ägs av Berkshire Hathaway. Det kan snart förändras.
Berkshire Hathaway kan sälja fiaskobolaget – faller kraftigt
Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar.
Uppgiften framgår av ett offentligt dokument där det anges att Berkshire har registrerat möjligheten att sälja upp till 325,4 miljoner aktier.
Berkshire är bolagets största ägare med omkring 27,5 procent av aktierna, skriver Financial Times.
Skapades av Buffett
Beskedet fick Kraft Heinz-aktien att falla kraftigt i efterhandeln, och kursen var fortsatt ned i den inledande handeln på onsdagen.
Bolaget understryker att registreringen inte nödvändigtvis innebär att någon försäljning faktiskt kommer att genomföras.
Berkshire Hathaway, under ledning av Warren Buffett, spelade en central roll i skapandet av Kraft Heinz.
Tillsammans med riskkapitalbolaget 3G Capital köptes Heinz ut från börsen 2013, innan bolaget två år senare slogs samman med Kraft i en affär värd 63 miljarder dollar.
Dålig investering
Investeringen har utvecklats svagt.
Kraft Heinz-aktien har tappat omkring två tredjedelar av sitt värde sedan 2015, och Buffett har i efterhand medgett att han betalade för mycket, skriver Reuters.
Vid årsskiftet tog Greg Abel över som vd för Berkshire Hathaway.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
