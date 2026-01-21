Berkshire Hathaway kan sälja fiaskobolaget – faller kraftigt

Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Berkshire Hathaway överväger att sälja nästan hela sitt innehav i livsmedelsbolaget Kraft Heinz, värt cirka 7,7 miljarder dollar.

Uppgiften framgår av ett offentligt dokument där det anges att Berkshire har registrerat möjligheten att sälja upp till 325,4 miljoner aktier.

Berkshire är bolagets största ägare med omkring 27,5 procent av aktierna, skriver Financial Times.

Skapades av Buffett

Beskedet fick Kraft Heinz-aktien att falla kraftigt i efterhandeln, och kursen var fortsatt ned i den inledande handeln på onsdagen.

Bolaget understryker att registreringen inte nödvändigtvis innebär att någon försäljning faktiskt kommer att genomföras.

Berkshire Hathaway, under ledning av Warren Buffett, spelade en central roll i skapandet av Kraft Heinz.

Tillsammans med riskkapitalbolaget 3G Capital köptes Heinz ut från börsen 2013, innan bolaget två år senare slogs samman med Kraft i en affär värd 63 miljarder dollar.

Dålig investering

ANNONS

Investeringen har utvecklats svagt.

Kraft Heinz-aktien har tappat omkring två tredjedelar av sitt värde sedan 2015, och Buffett har i efterhand medgett att han betalade för mycket, skriver Reuters.

Vid årsskiftet tog Greg Abel över som vd för Berkshire Hathaway.