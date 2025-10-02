Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Banken tjänar storkovan i Ryssland – samarbetar med SEB

raiffeisen
Den österrikiska banken Raiffeisen har haft en stark närvaro i forna Sovjetunionen i många år. Här Walter Rothensteiner och Herbert Stepic, två tidigare chefer på banken. (Foto: Ronald Zak/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 02 okt. 2025Publicerad: 02 okt. 2025

När Ryssland invaderade Ukraina stack de flesta västerländska aktörer – men inte Raiffeisen. Nu tvingas SEB svara på frågor om ett nytt samarbete med den österrikiska banken.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

SEB har tillsammans med åtta andra europeiska storbanker gått ihop för att lansera en eurodenominerad stablecoin.

Syftet är att skapa en ny digital betalstandard med hjälp av blockkedjeteknik.

ANNONS

Satsningen ska möjliggöra snabba, internationella betalningar och lanseras redan nästa år.

Är kvar i Ryssland

Bland deltagarna i det nya konsortiet finns flera stora europeiska banker, däribland ING, Danske Bank, Unicredit och österrikiska Raiffeisen Bank.

Det är det sistnämnda samarbetet som har väckt frågor. Raiffeisen har nämligen under lång tid har kritiserats för sina affärsrelationer i Ryssland, skriver EFN.

Raiffeisen är den största västerländska banken som fortfarande har omfattande verksamhet i landet och spelar en central roll i att hantera ryska betalningar till Europa, bland annat för gasleveranser via Turkstream-pipelinen.

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025

Inte sålt av delen

Banken har tjänat miljardbelopp på sin ryska enhet och har samtidigt blivit föremål för hård press från både amerikanska och europeiska myndigheter att skala ner verksamheten.

ANNONS

Trots upprepade försök har Raiffeisen inte lyckats sälja sin ryska del, något som bedömare menar beror på Moskvas intresse av att behålla banken som en ekonomisk länk till väst, skriver Reuters.

Dokument som tidigare granskats av Bloomberg visar att Raiffeisen haft kunder som levererat till den ryska försvarsindustrin, vilket har väckt frågor om bankens roll i att indirekt stödja Putins krigsekonomi.

Inga direkta affärsrelationer

SEB understryker att konsortiet ska regleras inom EU och stå under tillsyn av nederländska myndigheter.

Banken betonar att själva samarbetet inte innebär direkta kundrelationer, utan att framtida distributörer av stablecoin ska bära ansvaret för att följa lagar, sanktioner och penningtvättsregler.

”Konsortiet kommer ej att agera som distributör av stablecoins och kommer därav ej ha några affärsrelationer med företag direkt”, skriver Petter Brunnberg, presschef på SEB, till EFN.

“Otydlig kompass”

Kritiker menar dock att varje samarbete med aktörer som fortsatt är djupt involverade i Ryssland bidrar till att legitimera deras roll i den internationella finansmarknaden.

“Någonstans verkar de ha en otydlig kompass när det gäller hur de ska hantera Ryssland. Bilden som växer fram är att de väljer att vara kvar och väljer att tjäna pengar och vara en del av Rysslands finansiella och ekonomiska system”, säger Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet vid Handelshögskolan.

ANNONS
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BankRysslandSEB
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Verisure hemlarm för bara 2990 kr

Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.

Läs mer här
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS