Banken tjänar storkovan i Ryssland – samarbetar med SEB

SEB har tillsammans med åtta andra europeiska storbanker gått ihop för att lansera en eurodenominerad stablecoin.

Syftet är att skapa en ny digital betalstandard med hjälp av blockkedjeteknik.

Satsningen ska möjliggöra snabba, internationella betalningar och lanseras redan nästa år.

Är kvar i Ryssland

Bland deltagarna i det nya konsortiet finns flera stora europeiska banker, däribland ING, Danske Bank, Unicredit och österrikiska Raiffeisen Bank.

Det är det sistnämnda samarbetet som har väckt frågor. Raiffeisen har nämligen under lång tid har kritiserats för sina affärsrelationer i Ryssland, skriver EFN.

Raiffeisen är den största västerländska banken som fortfarande har omfattande verksamhet i landet och spelar en central roll i att hantera ryska betalningar till Europa, bland annat för gasleveranser via Turkstream-pipelinen.