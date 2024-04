Bank of America infriar förväntan

Bankjätten på Wall Street I New York presenterar ett kvartalsresultat och intäkter i enlighet med förhandsprognoserna.



De totala intäkterna uppgick till 25,8 miljarder dollar (26,39), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Factset, skriver nyhetsbyrån Finwire.



Resultatet per aktie blev 0,76 dollar (0,94), väntat var just 0,76 dollar.



Bank of America, BUSD Q1-2024 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2023 Förändring Intäkter 25,8 25,49 1,2% 26,39 -2,2% Resultat per aktie, USD 0,76 0,76 0,0% 0,94 -19,1%

Konsensusdata från Factset

Under måndagen rivstartade Goldman Sachs rapportsäsongen i USA med en urstark resultatrapport, som för övrigt överträffade förväntan på alla punkter, bland annat var vinsten per aktie för Goldman i Q1 drygt 33 procent bättre än estimaten.