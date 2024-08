Avanzas vd: Därför skrotas egna börsredaktionen

Börs & Finans

"Relativt lätt" att skrota svenska jätteprojektet enligt Ørsteds vd

Den danska energijättens Ørsteds beslut att lägga ned storsatsningen på grönt bränsle till sjöfart, Flagship One, i Örnsköldsvik var “relativt lätt” enligt bolagets vd. Detta då de inte funnit några kunder. Det svenska e-metanolprojektet Flagship One i Ö-vik skulle bli det största i sitt slag, men under förra veckan kom beskedet att det inte blir …