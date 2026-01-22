Analys: Dagarna räknade för Ericssons vd

Han sågs som en tillfällig nödlösning men har i dag styrt telekomjätten Ericsson som vd i nio år, men nu spekuleras det om att Börje Ekholm är på väg bort.
På fredag släpper Ericsson (börskurs) sitt bokslut och samtidigt talas det om att Börje Ekholm, 63, snart lämnar bolaget.
Han tillträdde som vd och koncernchef för företaget den 16 januari 2017 och firade nyss nio år på posten.
Han har suttit i styrelsen sedan 2006.
“Nödlösningen” blev kvar på stolen
Han är bolagets mest långvariga vd på över tre årtionden, konstaterar Di i en kommentar och utgår från att Ekholm inom kort kastar in handduken.
När han tillsattes sågs han som ”en tillfällig nödlösning” men har nu överträffat sina sex föregångare sedan 1990 med råge, framgår det.
Ericsson var stukat när Ekholm tok över spakarna, men han har lyckats med en hel del. Bland annat lyfts affärsområdet Networks starka marknadspositioner fram i Dagens Industri.
Liksom en bruttomarginal på rekordnivåer, mycket på grund av framgångar i Nordamerika där Börje Ekholm bor.
Ericssons nettokassa är sprängfylld
”Kassaflödet har lyfts och kostnadskontrollen har blivit klart bättre. Samma med den tidigare kroniskt usla regelefterlevnaden – även om amerikanska justitiedepartementet fortfarande utreder bolaget”, skriver tidningen vidare och pekar på en nettokassa som snudd på svämmar över och i dag är över 50 miljarder kronor.
Marknaden utgår från att, heter det, Ericsson drämmer till med ”stora utdelningar och återköpsprogram” till sina aktieägare.
Ericssons aktie antas leverera stabil avkastning och mycket talar enligt Di för att Börje Ekholm kan lämna skutan med rätt så gott samvete, även om det finns plumpar i protokollet.
Vonage oförglömlig katastrof-affär
Aktien har inte varit särskilt lyckosam jämfört med börsens index de senaste åren. Och köpet av Vonage beskrivs som ett ett enda stort fiasko och till och med ”en av de sämsta affärerna genom tiderna i Sverige som ledde till nedskrivningar på över 40 miljarder kronor”.
Läs mer: Ericsson inblandat i brottssyndikat genom fiaskoköp DagensPS
I senaste delårsrapporten framgick det också att förlusterna fortsatt och att försäljningen minskat.
Ericsson har dessutom tvingats till ett hårt sparpaket där 1 600 anställda varslas i Sverige, hur detta påverkar Börje Ekholms avgång återstår att se.
Tre tänkvärda efterträdare som vd
Per Narvinger, 51, pekas oavsett ut som Ekholms kronprins. Han ansvarar sedan ett år tillbaka för Networks och uppges ha haft flera toppositioner i bolaget.
Ett annat namn som nämns i artikeln är Jenny Lindqvist, som efterträdde Narvinger i våras som chef för Cloud Software and Services.
Hon sitter redan i koncernledningen, det har hon gjort sedan 2023.
Ytterligare en tredje kandidat som kan axla Ekholms mantel är Niklas Heuveldop. Därmed inte sagt att företaget får en vd som handplockas utifrån när det är dags för Börje Ekholm att överge skeppet, och det är ”nära”, spekulerar Di.
Läs mer: Dråpslag: 1 600 blir utan jobb på Ericsson i Sverige DagensPS
Läs också: Ericsson väntas dela ut rejält med klirr DagensPS
