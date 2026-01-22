Analys: Dagarna räknade för Ericssons vd

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Ericssons nettokassa är sprängfylld

”Kassaflödet har lyfts och kostnadskontrollen har blivit klart bättre. Samma med den tidigare kroniskt usla regelefterlevnaden – även om amerikanska justitiedepartementet fortfarande utreder bolaget”, skriver tidningen vidare och pekar på en nettokassa som snudd på svämmar över och i dag är över 50 miljarder kronor.

Marknaden utgår från att, heter det, Ericsson drämmer till med ”stora utdelningar och återköpsprogram” till sina aktieägare.

Ericssons aktie antas leverera stabil avkastning och mycket talar enligt Di för att Börje Ekholm kan lämna skutan med rätt så gott samvete, även om det finns plumpar i protokollet.

Vonage oförglömlig katastrof-affär

Aktien har inte varit särskilt lyckosam jämfört med börsens index de senaste åren. Och köpet av Vonage beskrivs som ett ett enda stort fiasko och till och med ”en av de sämsta affärerna genom tiderna i Sverige som ledde till nedskrivningar på över 40 miljarder kronor”.

I senaste delårsrapporten framgick det också att förlusterna fortsatt och att försäljningen minskat.

Ericsson har dessutom tvingats till ett hårt sparpaket där 1 600 anställda varslas i Sverige, hur detta påverkar Börje Ekholms avgång återstår att se.

Tre tänkvärda efterträdare som vd

Per Narvinger, 51, pekas oavsett ut som Ekholms kronprins. Han ansvarar sedan ett år tillbaka för Networks och uppges ha haft flera toppositioner i bolaget.

Ett annat namn som nämns i artikeln är Jenny Lindqvist, som efterträdde Narvinger i våras som chef för Cloud Software and Services.

Hon sitter redan i koncernledningen, det har hon gjort sedan 2023.

Ytterligare en tredje kandidat som kan axla Ekholms mantel är Niklas Heuveldop. Därmed inte sagt att företaget får en vd som handplockas utifrån när det är dags för Börje Ekholm att överge skeppet, och det är ”nära”, spekulerar Di.

