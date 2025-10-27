Dagens PS
Dagensps.se
Aktier

Varning utfärdas för kaosaktien: "Kan se billig ut"

integrum
Rickard Brånemark är grundare och storägare i Integrum, som specialiserar sig på osseointegration. (Foto: Sahlgrenska).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Först en rejäl rusning – och sedan en ännu värre nedgång. Så har året sett ut för Integrums aktie – och bedömare ser ingen ljusning framöver.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Det svenska medicinteknikbolaget Integrum (börskurs Integrum) befinner sig i en allt djupare kris.

Ett havererat uppköp och fortsatt svag försäljning är huvudförklaringar till det.

Trots flera strategiförändringar och kapitalinjektioner har bolaget haft svårt att skapa tillväxt, och Jan LindrothPrivata Affärer uppmanar nu småsparare att hålla sig borta från aktien.

Blev aldrig av

Oroligheterna tog fart i somras när amerikanska Osteocentric lade ett bud på Integrum med en premie på hela 124 procent.

Budet accepterades av storägaren och grundaren Rickard Brånemark, men affären gick aldrig i lås.

En missad anmälningssedel gjorde att transaktionen inte kunde slutföras, och Osteocentric valde att dra sig ur. Händelsen skapade stor förvirring på marknaden, och aktien rasade kraftigt när budet föll, som Biostock har rapporterat om.

ANNONS

Senaste nytt

Therese Af Kleen, Almi
Spela klippet
PS Partner

Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt

18 okt. 2025
Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
PS Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

17 okt. 2025

Tagit in mer kapital

Sedan dess har Integrum kämpat för att vinna tillbaka investerarnas förtroende.

ANNONS

I augusti presenterade bolaget en ny strategi som innebär minskade satsningar på forskning och utveckling till förmån för marknadsföring av implantatsystemet OPRA i USA.

För att finansiera omställningen genomförs en företrädesemission på 42,5 miljoner kronor – bolagets andra kapitalanskaffning på kort tid.

Stillastående omsättning

Trots att produkten har haft ett godkännande från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA sedan 2020 har försäljningen inte tagit fart.

Omsättningen har legat still på omkring 100 miljoner kronor, samtidigt som bolaget redovisar stora förluster och negativa kassaflöden.

De planerade besparingarna på 20 miljoner kronor bedöms inte vara tillräckliga för att nå lönsamhet.

Osäker framtid

Analytiker menar att framtiden för Integrum är osäker. Förhoppningar om att Osteocentric ska tvingas återkomma med ett nytt bud har hållit liv i aktien, men mycket talar för att det scenariot är osannolikt.

Det finns betydande tvivel kring bolagets affärsmodell, marknadspotential och förmåga att attrahera nytt kapital.

ANNONS

“Även om aktien kan se billig ut efter kurskollapsen gör man bäst i att hålla sig”, skriver Jan Lindroth.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FöreträdesemissionIntegrumMedtech
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS