Varning utfärdas för kaosaktien: "Kan se billig ut"

Det svenska medicinteknikbolaget Integrum (börskurs Integrum) befinner sig i en allt djupare kris.

Ett havererat uppköp och fortsatt svag försäljning är huvudförklaringar till det.

Trots flera strategiförändringar och kapitalinjektioner har bolaget haft svårt att skapa tillväxt, och Jan Lindroth på Privata Affärer uppmanar nu småsparare att hålla sig borta från aktien.

Blev aldrig av

Oroligheterna tog fart i somras när amerikanska Osteocentric lade ett bud på Integrum med en premie på hela 124 procent.

Budet accepterades av storägaren och grundaren Rickard Brånemark, men affären gick aldrig i lås.

En missad anmälningssedel gjorde att transaktionen inte kunde slutföras, och Osteocentric valde att dra sig ur. Händelsen skapade stor förvirring på marknaden, och aktien rasade kraftigt när budet föll, som Biostock har rapporterat om.