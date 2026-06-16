Space X köper Anysphere för 563 miljarder

I slutet av april säkrade Space X en option om att köpa Anysphere. En månad senare rapporterade amerikanska medier att rymdbolaget beslutat sig för att köpa bolaget inom en månad efter sin börsnotering, som kom i fredags.

På tisdagen meddelade Space X slutligen att affären var avslutad. Space X väntar sig att sammanslagningen ska gå igenom under årets tredje kvartal.

Köpeskillingen, motsvarande 563 miljarder kronor, blev betydligt högre än de omkring 275 miljarder kronor som Anysphere värderades till i en finansieringsrunda i fjol.

San Francisco-baserade Anysphere har utvecklat AI-assistenten Cursor som hjälper programmerare med naturliga språkkommandon.

Breakit rapporterar med hänvisning till Forbes att Lunnemark i höstas bedömdes inneha 4,5 procent av aktierna. Om den siffran fortfarande stämmer innebär det att Lunnemark får drygt 25 miljarder kronor för sina aktier.