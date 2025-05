Skräckindex stiger på Wall Street

USA:s börser avslutade veckan med förlust efter att president Donald Trump föreslagit 50-procentiga tullar på europeiska varor. S&P 500 backade 0,67 procent, Dow Jones sjönk 0,61 procent och Nasdaq föll en procent.

Uttalande från president Trump utlöste en ny våg av osäkerhet på marknaden.

“Om jag skulle sätta en rubrik på dagens utveckling skulle det vara ‘Nu börjar det igen!'”, sade James St. Aubin, investeringschef på Ocean Park Asset Management i Santa Monica, Kalifornien, till Reuters.

Trumps tullhot bidrog till en vecka i rött på de amerikanska börserna. Bild: Avanza

Trump tullhotade även Apple

Även Apple fick sin släng av Trump-ovett. Techjättens aktie föll med mer än sex procent efter att Trump varnat Apple med 25-procentiga tullar om inte tillverkningen av bland annat iPhone flyttades till USA.

Ett tydligt tecken på oron som Trumps uttalanden skapade är att Volatilitetsindexet VIX, även kallat Wall Streets ”skräckindex”. Det, steg på fredagen till sin högsta nivå på över två veckor.

Det är en kombination av tre faktorer som anses ha drivit upp VIX: Trumps nya tullhot mot EU och Apple, Fed-chefens signal om en minskad takt i räntesänkningar samt Moodys nedgradering av USA:s kreditbetyg.

Vissa investerare tog dock tullhoten med ro. De hävdar att det är en välkänd förhandlingstaktik från Trumps sida: han går in hårt, skapar kaos, säkrar eftergifter, drar sig tillbaka och hävdar sedan seger eftersom överenskommelsen inte är lika dålig som det ursprungliga scenariot.

Kärnkraft och moln

Aktier i företag kopplade till kärnkraft steg dock på fredagen, påverkade av Trumps fyra exekutiva order som syftar till att ge sektorn ett uppsving, även om det finns oro för om det blir någon större effekt på kort sikt. Bland kärnkraftsbolagen som rusade på börsen märks Nano Nuclear Energy och Oklo.

Fortsatte upp under fredagen gjorde även molnbolaget CoreWeave, med svenska medgrundaren Peter Salanki. Bolagets aktie har mer än fördubblats under maj efter ett AI-avtal med OpenAI värt upp till 4 miljarder dollar. Aktien är dock också populär bland blankare just nu.

De flesta megabolag och tillväxtaktier föll dock inför den amerikanska långhelgen, inklusive Amazon, Nvidia och Meta Platforms.



