Nvidia slog förväntningarna

Omsättningen för kvartalet skrevs till 96,2 miljarder dollar. Det är mer än en fördubbling jämfört med motsvarande kvartal för ett år sedan.

Analytikerna hade räknat med en omsättning det här kvartalet på 92,2 miljarder dollar.

För det nuvarande kvartalet bedöms bolagets intäkter landa på 108 miljarder dollar, plus eller minus två procent, skriver Bloomberg.

Nvidia är världens högst värderade börsbolag.

Kvällens rapport togs emot med stort intresse av hela AI- och chipsektorn.

Nvidias aktie sjönk omkring 1,4 procent i New York-börsens efterhandel.