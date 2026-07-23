Torsdagen den 16 juli släppte Nordea sina delårssiffror för det andra kvartalet. När Stockholmsbörsen öppnade klockan 09.00 skickade Bloomberg en felaktig så kallad nyhetsflash, något danska tidningen Børsen uppmärksammat.
Felaktig nyhetsnotis sänkte Nordeas börsvärde
Felaktiga nyhetsnotiser kan orsaka miljardsmällar på börsen – något som hände när nyhetsbyrån Bloomberg fumlade med Nordeas siffror.
Blir det en felaktig flash kan man få ganska stora kurseffekter, speciellt i en lite sommartunn marknad, säger Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjäll till TT.
Torsdagen den 16 juli släppte Nordea sina delårssiffror för det andra kvartalet. När Stockholmsbörsen öppnade klockan 09.00 skickade Bloomberg en felaktig så kallad nyhetsflash, något danska tidningen Børsen uppmärksammat.
”Nordea faller 6,4 procent efter att ha rapporterat en nettovinst under förväntningarna”, skrev Bloomberg i sin nyhetsterminal.
Men båda uppgifterna var felaktiga. Aktien föll inte i närheten av 6 procent, och enligt Bloombergs egna siffror var resultatet drygt 3 procent högre jämfört med genomsnittet av estimaten som Bloomberg sammanställt från aktieanalytiker som bevakar Nordea.
Vi litar generellt sett på att nyhetsbyråerna gör ett bra jobb, men ibland känner man ”vänta nu – det här kan inte stämma”, säger Lars Söderfjäll på Ålandsbanken.
Pressade aktien
Bloombergs misstag satte press på aktien nedåt, delvis eftersom vissa aktörer med hjälp av algoritmer automatiskt säljer aktier baserat på nyheter.
Det finns några aktörer som känner av nyhetsflödet och flasharna som kommer på Reuters, Bloomberg, nyhetsbyrån Direkt med flera. Sedan är algoritmerna programmerade att handla på nyheterna, säger Söderfjäll, och tillägger att Ålandsbanken inte använder algoritmhandel.
Jämfört med onsdagens stängningskurs på 186,15 kronor föll Nordeas aktie som mest med 3 procent till 180,55 kronor, klockan 09.01. Det motsvarar ett tapp på omkring 19 miljarder kronor i börsvärde.
Aktien återhämtade sig snabbt och knappt tio minuter efter börsens öppning korrigerade Bloomberg uppgifterna.
Kontaktade Bloomberg
”Rättelse: Nordea faller 0,5 procent efter kvartalsrapporten”, skrev nyhetsbyrån klockan 09.09.
En del av Bloombergs notiser är automatiserade, men det är oklart om så var fallet med den felaktiga Nordea-notisen. Bloomberg har inte svarat på TT:s frågor.
Nordea hörde av sig till Bloomberg innan nyhetsbyrån rättade uppgifterna, enligt banken.
”Vi noterade felet efter att marknaden öppnade på torsdagen och har haft en dialog med Bloomberg om saken”, skriver Nordeas presskommunikatör Hugo Laigar till TT.
Nordeas aktie stängde till slut upp 0,8 procent under rapportdagen.