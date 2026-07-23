Felaktig nyhetsnotis sänkte Nordeas börsvärde

Torsdagen den 16 juli släppte Nordea sina delårssiffror för det andra kvartalet. När Stockholmsbörsen öppnade klockan 09.00 skickade Bloomberg en felaktig så kallad nyhetsflash, något danska tidningen Børsen uppmärksammat.

”Nordea faller 6,4 procent efter att ha rapporterat en nettovinst under förväntningarna”, skrev Bloomberg i sin nyhetsterminal.

Men båda uppgifterna var felaktiga. Aktien föll inte i närheten av 6 procent, och enligt Bloombergs egna siffror var resultatet drygt 3 procent högre jämfört med genomsnittet av estimaten som Bloomberg sammanställt från aktieanalytiker som bevakar Nordea.

Vi litar generellt sett på att nyhetsbyråerna gör ett bra jobb, men ibland känner man ”vänta nu – det här kan inte stämma”, säger Lars Söderfjäll på Ålandsbanken.

Pressade aktien

Bloombergs misstag satte press på aktien nedåt, delvis eftersom vissa aktörer med hjälp av algoritmer automatiskt säljer aktier baserat på nyheter.

Det finns några aktörer som känner av nyhetsflödet och flasharna som kommer på Reuters, Bloomberg, nyhetsbyrån Direkt med flera. Sedan är algoritmerna programmerade att handla på nyheterna, säger Söderfjäll, och tillägger att Ålandsbanken inte använder algoritmhandel.

Jämfört med onsdagens stängningskurs på 186,15 kronor föll Nordeas aktie som mest med 3 procent till 180,55 kronor, klockan 09.01. Det motsvarar ett tapp på omkring 19 miljarder kronor i börsvärde.

Aktien återhämtade sig snabbt och knappt tio minuter efter börsens öppning korrigerade Bloomberg uppgifterna.