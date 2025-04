Därför är Northvolts fabrik i Skellefteå svårsåld

Inga tull-offer bland rapportbolagen

Hittills, två veckor in i rapportfloden på Stockholmsbörsen, har inga konkreta offer för USA-presidenten Donald Trumps handelstullar uppenbarat sig.

“Orderingången har faktiskt varit ganska bra i många fall. Och vad gäller utsikterna framåt hade man kanske befarat värre med tanke på handelskriget”, säger Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken.

Nu återstår att se vad som händer efter Trumps tullpaus på 90 dagar, tillägger han.

ANNONS

Rapportsäsongen startade 14 april och sedan dess är Stockholmsbörsen upp med nästan 4 procent. (TT)

Europa på tårna inför Putins planer

Europa är på helspänn när den ryske presidenten Vladimir Putin i tysthet, enligt uppgifter, utvidgar sina baser och förbereder fler truppförflyttningar till europeiska gränsregioner långt från Ukraina.

“Logiken under det senaste decenniet visar att vi förväntar oss en viss konflikt med Nato”, säger Ruslan Pukhov, chef för Center for the Analysis of Strategies and Technologies, en Moskvabaserad försvarstankesmedja.

Ryska tjänstemän uppges ha sänt blandade signaler, men den ryske försvarsministern har sagt att Ryssland måste vara redo för en konflikt med försvarsalliansen Nato.

Putin har å sin sida sagt att väst oroar sin egen befolkning men också att det uppkomna läget är Natos fel. (The Wall Street Journal)

Ny rapport varnar för ekonomisk kris i USA

Apollo Global Management varnar i en ny forskningsrapport för en serie händelser som kan mynna ut i ekonomisk katastrof i USA. Chefsekonomen Torsten Slok är medförfattare till rapporten där det talas om en stagflationschock i spåren av handelskriget som försätter vd:ar i nödlägen och konsumenter som frukar att förlora sina jobb.

Enligt rapporten finns risk för att Trump-administrationens tullar kastar in USA i en lågkonjunktur redan till sommaren.

ANNONS

Bland amerikanska vd:ar har optimismen sjunkit, enligt en ny undersökning där drygt sex av tio vd:ar (62 procent) förutspår en avmattning eller recession om sex månader. (Fortune)

Analys: Trump försatte ekonomin i kris på 100 dagar

I en analys av CNN heter det att Trump efter bara 100 dagar i Ovala rummet drivit den amerikanska ekonomin till randen av kris, och detta äventyrar USA:s rykte som finansiell fristad och utlöser rädsla hos väljarna som uppges ha förlorat förtroendet för hans ledarskap.

“Amerikanerna var desperata efter lättnader från de höga livsmedelspriserna och köpte Trumps löfte om att göra Amerika överkomligt igen i november 2024, delvis på grund av nostalgi för den pre-pandemiska ekonomin under hans första mandatperiod. Men presidenten har medvetet och på egen hand antagit en politik som nästan säkert kommer att höja priserna ännu mer; Det skulle kunna leda till brister”, enligt analysen och även leda till lågkonjunktur. (CNN)

Dämpat på Asiens börser efter Kinas löften

Kina utlovar riktade åtgärder för att stödja den inhemska industrin i kölvattnet av USA:s handelstullar. Dessa åtgärder utvärderar investerare i Asien-Stillahavsområdet, där börserna mestadels bara är svagt upp överlag på måndagsmorgonen, svensk tid.

I skrivande stund, strax före klockan 07, är Hang Seng i Hongkong upp med 0,07 procent, och även CSI 300 i Fastlandskina handlas nästan oförändrat.

Nikkei 225 i Japan står på plus med 0,40 procent medan Kospi i Sydkorea pendlar kring nollan. Det sydkoreanska Kosdaq-indexet föll däremot med över 1 procent tidigare i sessionen.

I Australien steg S&P/ASX 200 i samband med börsrapporten. (CNBC)

ANNONS

Mer dollarsmärta hotar brända aktieinvesterare

Betydande förluster står för dörren för utländska investerare som tankat amerikanska aktier och dollar till följd av nedgången både för dollarn och USA:s börsriktmärke S&P 500.

För att skydda sig mot värsta smällen lägger investerarna till valutasäkringar till sina börsportföljer riktade mot USA. Det kommer nu rapporter från förmögenhetsförvaltare och banker om en ökad efterfrågan på säkringar i turbulensen.

Det förändrade beteendet hos investerarna kan få global inverkan på tillgångspriserna och växelkurserna, samtidigt spår vissa strateger en långsiktig nedgång för dollarn och en förskjutning mot europeiska marknader. (Bloomberg)