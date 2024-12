Börsfesten inställd – om expertens spådom slår in

Vill du ge dig ut på vägarna utan att planera varje litet stopp?Tack vare BMW:s innovationer är livet med elbil smidigt även under längre resor. I tjänsten, på utflykt eller bilsemester med familjen. Oavsett tillfälle kräver resorna ofta lite schemaläggning för att flyta på så bra som möjligt. Men tack vare flexibla laddningsalternativ och innovativ …

Husqvarna har nyss vinstvarnat

“I en lågkonjunktur är det vanligt att vissa bolag sänker utdelningen, främst de konjunkturkänsliga och de med lite svagare finanser”, skriver börsgurun.

I Husqvarnas fall, som vinstvarnade för årets fjärde kvartal så sent som den 9 december, vilket Dagens PS uppmärksammade, är det första gången bolaget sänker utdelningen sedan finanskrisen 2008, om Hernhag får rätt.

Husqvarna släpper sin resultatrapport för Q4 den 5 februari nästa år. I samband med den kommer även besked om vårens utdelning.

Förlust och försäljningstapp

För övriga bolag, där prognosen också är mindre pengar i utdelning till aktieägarna, framgår det att Malmbergs Elektriska tampas med förlust och vikande försäljning, medan Eolus Vind uppges ha “bytt nettokassa till skuldsättning” de senaste två åren.

Kapitalförvaltaren och rådgivaren Catella, vars verksamhet uppvisade förlust och negativt kassaflöde under årets nio första månader, antas sänka utdelningen i stället för att ta upp nya lån med tanke på det stora obligationsförfallet i mars.

Slopar Boliden utdelningen helt?

I caset med Boliden, som har en nyemission i pipen under första halvan 2025 efter köpen av två Lundin Mining-gruvor, kan det slutligen “vara en bra anledning att ställa in utdelningen ett år”, skriver Marcus Hernhag vidare i Privata Affärer och tillägger längre ner att gruvbolaget till och med kan dra in utdelningen helt till våren.

Hur det blir med det får du veta den 6 februari 2025 när Boliden redovisar sitt bokslut.

