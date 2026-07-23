Alphabet slår förväntningarna

Den totala omsättningen landade på 119,8 miljarder dollar, att jämföra med förväntade 117 miljarder dollar. Det var en ökning med 24 procent jämfört med samma period i fjol.

Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 40,8 miljarder dollar, mot 40,6 miljarder dollar i prognosen.

Omsättningen för molntjänsten Google Cloud ökade med 82 procent till 24,8 miljarder dollar. Enligt vd Sundar Pichai är det drivet av ”efterfrågan på AI-infrastruktur och AI-lösningar”.

”Våra AI-investeringar omdefinierar vad som är möjligt i alla delar av vår verksamhet”, säger han i en kommentar.

Resultatet visar enligt Pichai att företagets strategi för AI "levererar verkligt, mätbart värde för konsumenter, kunder och våra partner globalt”.

Bolagets aktie guppar runt nollan i efterhandeln på Wall Street.

Alphabet är världens tredje högst värderade börsbolag.