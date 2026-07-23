Alphabet slår förväntningarna
Googles ägarbolag Alphabet slår förväntningarna i sin rapport för det andra kvartalet.
Bolagets molntjänstsatsning nära dubblerade omsättningen.
Den totala omsättningen landade på 119,8 miljarder dollar, att jämföra med förväntade 117 miljarder dollar. Det var en ökning med 24 procent jämfört med samma period i fjol.
Rörelseresultatet ökade med 30 procent till 40,8 miljarder dollar, mot 40,6 miljarder dollar i prognosen.
Omsättningen för molntjänsten Google Cloud ökade med 82 procent till 24,8 miljarder dollar. Enligt vd Sundar Pichai är det drivet av ”efterfrågan på AI-infrastruktur och AI-lösningar”.
”Våra AI-investeringar omdefinierar vad som är möjligt i alla delar av vår verksamhet”, säger han i en kommentar.
Resultatet visar enligt Pichai att företagets strategi för AI "levererar verkligt, mätbart värde för konsumenter, kunder och våra partner globalt”.
Bolagets aktie guppar runt nollan i efterhandeln på Wall Street.
Alphabet är världens tredje högst värderade börsbolag.