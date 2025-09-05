Aktien rasar 70 procent på en dag

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Uppgörelsen som slog luften ur ballongen

Den senaste veckan kom dock det oväntade beskedet. Neonode meddelade att de förväntade sig att få ut mellan 15 och 20 miljoner dollar från uppgörelsen, en summa som motsvarar 159 till 212 miljoner svenska kronor.

Enligt SvD kände marknadsanalytikern Patrick Thomenius att luften gick ur honom när han fick beskedet, och han ifrågasatte först om informationen ens var äkta. Då Neonode dessutom måste dela hälften av intäkterna med sin partner Aequitas, blev den slutgiltiga summan betydligt lägre.

Besvikelsen var total, och i efterhandeln på New York-börsen rasade aktien med närmare 80 procent.

Småspararnas dröm som slutade i en tragedi

Neonode har blivit en av de mest diskuterade aktierna på forum och bland småsparare, inte minst på grund av den så kallade David mot Goliat-dynamiken, där man investerar i de svenska uppfinnarna som tar sig an globala jättar.

Företaget har över 21 000 ägare bara på Avanza och Nordnet, och många hade köpt in sig på toppen i hopp om en stor vinst.

Enligt sparekonomen Frida Bratt på Nordnet har antalet ägare ökat med 30 procent sedan tvisten med Samsung blev känd.

Patrick Thomenius, som följt fallet, kände ångest för alla småsparare som nu riskerar att ha förlorat en stor del av sina besparingar.

Investeraren Felix Lindberg, som tidigt engagerade sig i aktien, säger till Ny Teknik att han kallar det som hänt för en tragedi och en missräkning för alla inblandade. Även han har tidigare spekulerat i att summan från uppgörelsen skulle bli betydligt större än vad den blev, med belopp upp mot flera miljarder dollar.

Trots den stora besvikelsen finns det de som ser en ljusning. Enligt Thomenius öppnar förlikningen med Samsung upp för möjligheten att Neonode kan nå en liknande överenskommelse med Apple, en process som förväntas inledas inom kort.

