Aktien rasar 70 procent på en dag

NEONODE modell N1 Mobiltelefon som saknar tangeter och styrpinne styrs via bildskärmen. (Foto: Stefan Gustavsson/SVD/TT)
NEONODE modell N1 Mobiltelefon som saknar tangeter och styrpinne styrs via bildskärmen. (Foto: Stefan Gustavsson/SVD/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Det svenska techbolaget Neonode befinner sig i fritt fall efter att en länge emotsedd uppgörelse med teknikjätten Samsung slutade i en stor besvikelse.

Vad som av entusiastiska ägare och småsparare sågs som en potentiell miljardaffär, resulterade i en bråkdel av de belopp många hade hoppats på.

Beskedet fick Neonodes aktie att rasa på börsen och lämnade tusentals investerare med en stor missräkning.

En juridisk strid med oväntat resultat

Allt började med en patentstrid som ansågs ha potential att bli den största i sitt slag någonsin. Under 2020 inledde den amerikanska advokatfirman Aequitas, som specialiserar sig på patentmål, en stämningsprocess mot Samsung på uppdrag av svenska Neonode.

Thomas Eriksson, en av Neonodes grundare. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT)
Thomas Eriksson, en av Neonodes grundare. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT)

Företaget, som på 00-talet tillverkade mobiltelefoner med en tidig pekskärmsteknik, hade patent på tekniken som senare kom att användas av teknikjättar som Apple och Samsung.

Rättsprocessen väckte stora förhoppningar hos aktieägarna, som hoppades på ett enormt skadestånd.

När det sedan kom besked om att Samsung och Neonode gemensamt begärt att pausa tvisten i juni, sågs det som en indikation på en förestående och lukrativ förlikning. Aktiekursen sköt i höjden och många småsparare köpte in sig under sommaren.

Uppgörelsen som slog luften ur ballongen

Den senaste veckan kom dock det oväntade beskedet. Neonode meddelade att de förväntade sig att få ut mellan 15 och 20 miljoner dollar från uppgörelsen, en summa som motsvarar 159 till 212 miljoner svenska kronor.

Enligt SvD kände marknadsanalytikern Patrick Thomenius att luften gick ur honom när han fick beskedet, och han ifrågasatte först om informationen ens var äkta. Då Neonode dessutom måste dela hälften av intäkterna med sin partner Aequitas, blev den slutgiltiga summan betydligt lägre.

Besvikelsen var total, och i efterhandeln på New York-börsen rasade aktien med närmare 80 procent.

Småspararnas dröm som slutade i en tragedi

Neonode har blivit en av de mest diskuterade aktierna på forum och bland småsparare, inte minst på grund av den så kallade David mot Goliat-dynamiken, där man investerar i de svenska uppfinnarna som tar sig an globala jättar.

Företaget har över 21 000 ägare bara på Avanza och Nordnet, och många hade köpt in sig på toppen i hopp om en stor vinst.

Enligt sparekonomen Frida Bratt på Nordnet har antalet ägare ökat med 30 procent sedan tvisten med Samsung blev känd.

Patrick Thomenius, som följt fallet, kände ångest för alla småsparare som nu riskerar att ha förlorat en stor del av sina besparingar.

Investeraren Felix Lindberg, som tidigt engagerade sig i aktien, säger till Ny Teknik att han kallar det som hänt för en tragedi och en missräkning för alla inblandade. Även han har tidigare spekulerat i att summan från uppgörelsen skulle bli betydligt större än vad den blev, med belopp upp mot flera miljarder dollar.

Trots den stora besvikelsen finns det de som ser en ljusning. Enligt Thomenius öppnar förlikningen med Samsung upp för möjligheten att Neonode kan nå en liknande överenskommelse med Apple, en process som förväntas inledas inom kort.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

