Aktien pekas ut som jättevinnare på rusande oljepris

Oljepriset kan stiga över 150 dollar

Skulle det ske, vilket flera experter fortfarande inte håller som ett huvudscenario, så skulle oljepriset snabbt kunna rusa till över 100 dollar per fat.

Och ännu högre, upp till 150 dollar per fat, om sundet håller stängt en längre tid bedömer norska analyshuset Pareto enligt Di.

Ett sådant scenario vore ett hårt slag mot världsekonomin och skulle få både inflation och räntor att stiga.

Men för den investerare som vill ha en krockkudde vid ett rusande oljepris så föreslår pekar Pareto ut fyra aktier som möjliga vinnare.

Aktien sticker ut

Den som sticker ut lite extra är familjen Lundins olje- och gasbolag IPC (börskurs IPC).

“En prisökning med 10 dollar per fat skulle öka deras vinst per aktie med 50 procent, särskilt om prisökningen består under längre tid”, skriver Di med hänvisning till Pareto.

Aktien har som sagt stigit rejält senaste tiden och är totalt upp nära 30 procent i år.

Andra möjliga vinnare på ett högre oljepris som Pareto pekar ut är norska trion Aker BP, Vår Energi och Equinor. Men för deras aktier innebär ett prislyft på 10 dollar per fat “endast” en ökad vinst per aktie med 17 till 22 procent vardera enligt analyshuset.

