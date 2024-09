Börs & Finans

Aktien handelsstoppas – medtechbolag i konkurs

Vid 14-tiden på fredagen meddelade Nasdaq via ett pressmeddelande att First North-listade Duearitys aktie handelsstoppas. Bolaget (börskurs Duearity) meddelar i ett eget pressmeddelande att man ansökt om att försättas i konkurs och att ansökan ska lämnas under dagen till Malmö Tingsrätt, rapporterar Dagens Industri. Företrädesemission räckte inte ”Den genomförda företrädesemissionen, som avslutades i augusti i …