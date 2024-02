AI-hajpen smittar svenska fondsparare

Nyheter

Läckor: Kina mål för rysk kärnvapenattack

Enligt nu läckta dokument som Financial Times tagit del av har Ryssland under ledning av Putin övat på ett angrepp mot Kina med taktiska kärnvapen. De hemligstämplade dokumenten som nu avslöjas torde slå ner som en bomb i Peking, som uttryckligen bedyrat sina kärleksfulla band till Moskva och upprättat en ekonomisk livlina till Ryssland under …