AI-fondernas oväntade svenska aktie i portföljerna

En svensk aktie lyckas kvala in bland de andra AI-jättarna som Nvidia (på bilden) visar en genomgång från Morningstar.
En svensk aktie lyckas kvala in bland de andra AI-jättarna som Nvidia (på bilden) visar en genomgång från Morningstar. (Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/TT)
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

De stora AI-fondernas portföljer domineras av de amerikanska tech-jättarnas aktier. Men bland namn som Nvidia, Apple och Meta finns faktiskt också en oväntad svensk aktie.

Det visar en stor genomgång som fondanalys-firman Morningstar gjort.

Läs även: Supertips: Sex bortglömda aktier i AI-boomen – Dagens PS

AI-fonder har exploderat

AI- och big data-fonder har vuxit kraftigt under de senaste fem åren – globalt har tillgångarna mer än sjufaldigats och nådde 38,1 miljarder USD vid utgången av första kvartalet 2025.

Det visade en ny rapport om AI-fonder från fondanalysfirman Morningstar som Dagens PS rapporterade om häromveckan.

Rapportförfattaren Kenneth Lamont varnade dock för riskerna med bland annat en hög koncentration till amerikanska teknikjättar.

“Övervikten innebär att fonderna riskerar att spegla breda index snarare än tematisk exponering, samtidigt som en total exkludering av dessa jättar kan leda till att fonder missar den centrala AI-tematiken”, sa han till Dagens PS läsare.

Fyra nordiska bolag

Men trots den stora dominansen av amerikanska tech-jättar så finns det faktiskt några andra aktier som lyckas kvala in i AI-förvaltarnas fonder.

“Enligt Morningstars data får fyra nordiska bolag en konsensuspoäng på över 70 procent, vilket indikerar hög tematisk relevans för AI och Big Data”, skriver Johanna Englundh, redaktör på den svenska delen av Morningstar, i en kommentar.

Det handlar om finska Nokia och TietoEnator samt kanske lite oväntat den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk.

Med på listan finns också en svensk aktie som kanske få skulle se som en typisk AI-aktie.

En svensk aktie på listan

Det handlar om Wallenbergarnas telekombolag Ericsson (börskurs Ericsson).

“Den enda svenska aktien på vår lista över nordiska AI-aktier är Ericsson, en leverantör av telekomutrustning och tjänster som främst används för att bygga och driva mobilnät”, skriver Morningstar som anser att aktien har en 25 procentig rabatt till verkligt värde.

Ericssons vd går till AI-attack mot EU

I en intervju med CNBC angriper rapporterade Ericssons vd Börje EKholm EU:s reglering av artificiell intelligens, AI.

Ericssons vd Börje Ekholm har själv varit aktiv i debatten om AI och bland annat gått ut och kritiserat regleringen kring AI i EU.

“Jag tror att europeiska AI-investeringar hämmas av det övergripande regelverket”, sa Ericssons vd till CNBC:s “urope Early Edition” i somras.

AI-aktie eller inte så är Ericsson ned cirka 16 procent på börsen i år.

Läs även: ”AI:s gudfader”: Fler blir rika – resten fattigare – Dagens PS

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

