Abbas verktyg ska bygga om musikbranschen

Som Dagens PS tidigare rapporterat om har guld som investering presterat bra trots oroliga tider på råvarumarknaden. Tidigare i augusti steg priset på guld till över 2 500 dollar per uns och i dag ligger priset på strax över 2 400 dollar. För tredje året anordnar därför Dagens PS i samarbete med Nordic Gold Trade …

Tuff bransch

Conni Jonssons EQT förvaltar 273 miljarder dollar, och som styrelseordförande är Conni Jonsson välmedveten om hur svårfinansierad delar av musikbranschen är – och hur jakten på vinst kan spolieras.

London-noterade Hipgnosis Songs Fund är den senaste investeraren i branschen som går på knäna.

Fonden, som förköpt sig på bland annat Shakiras och Neil Youngs låtkataloger, köps nu av Blackstone för 1,6 miljarder dollar.

Tiotal artister

Strategin är få ut så mycket pengar som möjligt ur låtkataloger, är ändå vad Pophouse siktar på.

Förutom Abba har Pophouse slutit avtal med dödsboet efter Avicii, Kiss och 80-talsikonen Cyndi Lauper.

Conni Jonsson vill ta rygg på Björn Ulvaeus nätverk och expertis och bygga en portfölj med tiotalet globala artister, där man tar Abba-verktygslådan vidare genom biopics, allsång eller något helt nytt.

Förhoppningen är att det sedan ska öka värdet på låtkatalogerna.

“Folk har börjat se vad man kan göra med immateriella rättigheter om man kontrollerar rätt rättigheter”, säger Jonsson.

Kan vara klart i år

2022 rapporterade Bloomberg att Pophouse planerade att dra in 750 miljoner euro till en ny, musikspecifik private equity-fond.

Den processen väntas gå i mål mot slutet av 2024, även om Conni Jonsson inte vill kommentera saken.

Skulle så ske, kan vi i alla fall räkna med en sak.

Blir det allsång på nästa bolagsstämma börjar den med ”Money, money, money” och slutar med ”Thank you for the music”.

