11 januari: Håll koll på USA:s inflationssiffror

BÖRS:

Stämmor

Myfirstapp (extra), 10:00 Peptonic Medical (extra), 14:00 Gaming Corps (extra)

Corporate Actions

Bioservo avnotering sista dag för handel på First North

Clavister exklusive rätt N 12:4, 1 krona per aktie

Götenehus avnotering sista dag för handel på First North (uppköp)

Vidhance första handelsdag efter split 1:2 (omvänd split)

MAKRO:

Sydkorea räntebesked

01:30 Australien handelsbalans

05:00 Malaysia industriproduktion

06:00 Japan ledande indikatorer preliminär

06:00 Sverige stilindex

06:30 Nederländerna KPI reviderad

09:00 Spanien industriproduktion

09:00 Tjeckien KPI

10:00 Italien industriproduktion

10:30 ECB tal av Vujcic

12:00 Lettland KPI

12:00 Portugal KPI reviderad

12:00 Sydafrika industriproduktion

13:00 Brasilien KPI

13:00 Mexiko industriproduktion

14:30 USA antalet nya arbetslösa, veckostatistik

14:30 USA KPI

15:00 Riksbanken tal av Jansson

16:30 ECB tal av Vujcic

16:30 USA EIA veckovis naturgaslager

20:00 Argentina KPI

Läs även: Börsen stängde på rött för andra dagen i rad Dagens PS