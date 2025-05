Viggos topplista: en mexikan, en konstbok och en brittisk tv-serie

MXCO:s krögare José Manuel Cruz Martinez lovar att använda de bästa råvarorna för att skapa autentisk mexikansk mat. Viggo tycker att han lyckas.

1. Mxco

Jag har aldrig varit i Mexico, men jag noterar många mexikaner och spansktalande personer som går till denna enkla mexikanska restaurang och äter och dricker för fulla muggar. Det kan väl ändå inte vara en slump. Jag har varit här några gånger och nästan rullat hem efter enorma matintag. Servicen är vänlig och rapp, men de verkliga hjältarna finns i köket. De skapar den ena läckerheten efter den andra. Att notan slutar ganska modest gör inte måltiden sämre. Hit går du med familj och vänner.

Boka bord här: Mxco.

Fredrik Sjöberg följer spåret efter Bruno Liljefors (1860–1939). Biografi fylld av rafflande historier om en jägare, sportfantast och ständigt aktuell målare, varav många är tidigare okända.

2. Bruno Liljefors, en biografi av Fredrik Sjöberg

Till min fasa såg jag att DN:s Kultursida hade denna bok som etta på sin fina kritikerlista. Jag hoppas att detta inte skrämmer bort vanliga (vettiga) läsare. Alla borde nämligen läsa denna roliga och lättsamma (jag hittar inget bättre ord) om en av vårt lands främsta målare genom tiderna. Jag har tidigare alltid uppfattat Liljefors djurmålningar som på gränsen till kitsch, men nu har det kommit en bok som förklarar konstens storhet utan att jag somnar.

När den onda affärsmannne Jack Wrights testamentet avslöjar att hans tredje hustru och söner nästan helt har uteslutits från arvet blir de arga…

3. Jack Wrights testamente, SVT

Brittiska tv-serier är smarta. Ibland nästan för smarta, så att de slår knut på sig själva. Den här handlar om en ond affärsman som dör oväntat och lämnar efter sig ett testamente som gör hälften av arvingarna lyckliga (läs: rika) och den andra hälften arga (läs: riktigt fattiga). Jag har sett två avsnitt och längtar redan till helgen då jag ska binga resten. So far är det en svag fyra. Plus för ganska många skratt i en annars ond serie.

Se tv-serien här: Jack Wrights testamente, SVT.

