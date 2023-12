Skallen av ett skrämmande havsmonster hittad

Företag

Varning: AI får bedragare att fokusera på företag

Med den accelererande AI-utvecklingen kommer bedragare att rikta in sig mer mot företag än privatpersoner, varnar expert. “Det finns en grundad uppfattning om att bedragaren vill ha pay off snabbt, därför riktar de in sig på bolag. Det finns helt enkelt större pengar att hämta”, säger Stefan Lundberg, jurist och handläggare i brottsförebyggande arbete på …