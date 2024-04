Sex månaders fängelse för lustgas

Aktier

Tvivlet ökar i USA på Fed-sänkningar

Amerikanska investerare är nu mer restriktivt inställda till räntesänkningar från Fed än vad centralbanken är, skriver Financial Times. I december prisade marknaderna in räntesänkningar på 0,68 procentenheter i år. Det kan jämföras med Feds prognos under månaden om räntesänkningar på 0,75 procentenheter 2024. Investerarna tror alltså att det kan bli färre än tre räntesänkningar under …