Så mycket tjänar flygpersonalen på att stoppa din väska

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Regeln är enkel – men rucksäcken ställer till det

Alla passagerare får ta med en liten väska kostnadsfritt, max 40x30x20 cm. Vill man dessutom ha med en liten kabinväska på hjul (55x40x20 cm) kostar det extra. Ändå kommer många resenärer fram till gaten med sprängfyllda ryggsäckar.

“Jag fattar inte varför folk fortfarande tror att de kan smita förbi oss med en ryggsäck. Vi kommer att se den, och du kommer att betala för den”, sa O’Leary och lät ungefär lika glad som en flygplatspasta klockan 03 på morgonen.

Enligt Eddie Wilson i mitten kommer det i framtiden bara att finnas fyra stora flygbolagsgrupper i Europa. (Foto: Jessica Gow/TT)

Få betalar – men många blir arga

Enligt O’Leary är det mindre än 0,1 procent av passagerarna som får böta vid gaten. Det låter lite, men blir ändå runt 200 000 personer om året.

“De får oproportionerligt mycket uppmärksamhet, men vi bryr oss faktiskt inte särskilt mycket. Följ reglerna, så är allt lugnt”, sa han.

Konkurrens i samma liga

Ryanair är inte ensamma om att betala sina markpersonal för att jaga väskor. Tidigare i år kom det fram att Swissports anställda som arbetar för easyJet får 1,20 pund per stoppad kabinväska. Men Ryanair går nu i bräschen för att höja insatsen – bokstavligt talat.

O’Learys budskap: spela efter reglerna

“Vi driver en mycket effektiv, mycket prisvärd och mycket lågkostnadsflygbolag. Och vi tänker inte låta någon passagerare komma i vägen för det”, sammanfattade O’Leary.

Källa: The Guardian

Läs även: O’Leary nära miljardbonus – Ryanairs bonde skördar när aktien når nya höjder







