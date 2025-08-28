Dagensps.se
Weekend

Så mycket tjänar flygpersonalen på att stoppa din väska

Fullsatta plan och rekordhöga vinster – Europas börsfavorit är ett världens mest populära flygbolag. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 28 aug. 2025Publicerad: 28 aug. 2025

Europas största flygbolag växlar upp kampen med flygpersonalen mot för stora hangbagage. Från november får personalen bättre betalt för varje stoppad väska – och den som jobbar flitigt kan nu tjäna obegränsat.

Ryanair fortsätter sin mission att hålla handbagagen i schack. Från november får personalen på flygplatserna 2,50 euro i bonus varje gång de stoppar en passagerare med för stor kabinväska. Och det bästa för de anställda – taket på 80 euro i månaden tas bort.

Läs även: Så blev Ryanair flygets IKEA

Ryanair
Ryanairs vd Michael O’Leary. (Foto: Virginia Mayo/AP/TT)

Michael O’Leary gör ingen pudel

“Vi höjer från 1,50 till 2,50 euro och jag ber absolut inte om ursäkt för det”, sa Ryanairs vd Michael O’Leary på en presskonferens i London. Han tillade att målet är att uppmuntra personalen att avslöja resenärer som försöker ”scamma systemet”.

Läs även: Fredagskrönikan: Ett studiebesök i sekten Ryanair

Regeln är enkel – men rucksäcken ställer till det

Alla passagerare får ta med en liten väska kostnadsfritt, max 40x30x20 cm. Vill man dessutom ha med en liten kabinväska på hjul (55x40x20 cm) kostar det extra. Ändå kommer många resenärer fram till gaten med sprängfyllda ryggsäckar.
“Jag fattar inte varför folk fortfarande tror att de kan smita förbi oss med en ryggsäck. Vi kommer att se den, och du kommer att betala för den”, sa O’Leary och lät ungefär lika glad som en flygplatspasta klockan 03 på morgonen.

Budgetflygets framtid Ryanair
Enligt Eddie Wilson i mitten kommer det i framtiden bara att finnas fyra stora flygbolagsgrupper i Europa. (Foto: Jessica Gow/TT)
Få betalar – men många blir arga

Enligt O’Leary är det mindre än 0,1 procent av passagerarna som får böta vid gaten. Det låter lite, men blir ändå runt 200 000 personer om året.
“De får oproportionerligt mycket uppmärksamhet, men vi bryr oss faktiskt inte särskilt mycket. Följ reglerna, så är allt lugnt”, sa han.

Konkurrens i samma liga

Ryanair är inte ensamma om att betala sina markpersonal för att jaga väskor. Tidigare i år kom det fram att Swissports anställda som arbetar för easyJet får 1,20 pund per stoppad kabinväska. Men Ryanair går nu i bräschen för att höja insatsen – bokstavligt talat.

O’Learys budskap: spela efter reglerna

“Vi driver en mycket effektiv, mycket prisvärd och mycket lågkostnadsflygbolag. Och vi tänker inte låta någon passagerare komma i vägen för det”, sammanfattade O’Leary.

Källa: The Guardian

Läs även: O’Leary nära miljardbonus – Ryanairs bonde skördar när aktien når nya höjder



Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

