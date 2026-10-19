Hotellfrukost i all ära. Ibland vill man ha en villa med poolen, utsikten och kylskåpet helt för sig själv. När läsarna hos Condé Nast Traveller utser världens bästa företag för villahyrning 2026 är det Medelhavet, gamla slott och rejält med personlig service som dominerar.
Världens bästa villor 2026 – här hyr du lyxigast
Aldrig tidigare har så många röstat i kategorin bästa företag för semesterbostäder i Condé Nast Travellers Readers’ Choice Awards.
Det säger kanske något om tiden. Vi vill fortfarande resa tillsammans, men behöver inte nödvändigtvis dela frukostbuffé med 300 andra människor som alla upptäcker croissanterna samtidigt.
Vinnaren får hela 98,55 av 100 i betyg. Och topp fem visar att en ”villa” numera kan betyda allt från en vitkalkad dröm på Sicilien till ett skotskt slott eller ett marockanskt palats med personal. Läs rankningen hos Condé Nast Traveller.
1. The Thinking Traveller – 98,55 poäng
The Thinking Traveller tar förstaplatsen och koncentrerar sig på Medelhavet: Sicilien, Puglia, Toscana, Sardinien, Korsika och Grekland.
Företaget arbetar med exklusiva bostäder som bara förmedlas genom dem och deras villaspecialister uppger att de själva har besökt husen. I den dyraste delen av sortimentet finns fullt bemannade villor med infinitypool, gym, spa, hemmabio och havet några steg bort.
Det här är alternativet för den som tycker att ett femstjärnigt hotell känns lite för offentligt.
På Sicilien och i Puglia finns gamla masserior och historiska palats där antika valv och stenhus numera samsas med pooler och diskret personal. Priserna kan snabbt passera motsvarande 100 000 kronor i veckan och fortsätter sedan uppåt.
2. Oliver’s Travels – 98,14 poäng
Tvåan Oliver’s Travels är betydligt bredare och har tusentals hus runt Europa och andra delar av världen.
Här finns förstås klassiska villor i Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland. Men den stora underhållningen börjar när man klickar sig vidare till deras slott.
Oliver’s Travels hyr ut franska châteaux, engelska herrgårdar, irländska fort och skotska slott. Vill man leka ”Förrädarna” med den egna släkten finns alltså alla möjligheter. Företaget erbjuder dessutom concierge som kan ordna privat kock, barnpassning, städning och fyllda kylskåp.
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3. CV Villas – 98,04 poäng
CV Villas hamnar precis bakom och är kanske den mest klassiska villaspecialisten i toppskiktet.
Företaget har stark närvaro i framför allt Grekland och Italien, men även Spanien, Frankrike, Portugal, Kroatien, Turkiet, Marocko, Karibien och Sri Lanka.
Bara i Grekland finns närmare 300 villor i det aktuella utbudet. Corfu är ett av företagets starkaste områden och här finns allt från relativt rimliga familjehus till stora villor med personal och infinitypool.
CV Villas rapporterar också att bokningarna för 2026 ligger 20 procent högre än året före och att allt fler väljer juni, september och oktober istället för den klassiska högsommaren.
4. Red Savannah – 97,26 poäng
Red Savannah handlar mindre om att hitta ”ett hus med pool” och mer om att hyra en privat resort.
Särskilt intressant är Marocko. Utanför Marrakech finns villor med utsikt mot Atlasbergen, stora trädgårdar, privata kockar och personal.
Ezzahra i Palmeraie har exempelvis plats för upp till 26 gäster i hela anläggningen och en fast stab som bland annat omfattar kock och behandlingsterapeuter. Prislappen kan ligga långt över en miljon kronor för en vecka. Då bör åtminstone kaffet vara hyggligt.
5. Le Collectionist – 97,20 poäng
Franska Le Collectionist avrundar topp fem och har omkring 2 300 semesterbostäder på ett 50-tal destinationer.
Här är concierge-delen central. Företaget säljer inte bara huset utan hela vistelsen och kan organisera sådant som båtturer, middagar, massage och utflykter.
Ibiza är stort, men även Korsika har blivit en viktig destination. Runt Porto-Vecchio finns ett femtiotal bostäder bara hos Le Collectionist, från mindre lyxhus till strandvillor som kostar över 100 000 euro i veckan under rätt period.
Hela topp 20
- The Thinking Traveller – 98,55
- Oliver’s Travels – 98,14
- CV Villas – 98,04
- Red Savannah – 97,26
- Le Collectionist – 97,20
- Scott Williams Villas – 97,14
- Vintage Travel – 97,00
- Unique Homestays – 96,92
- Tuscany Now & More – 96,74
- Abercrombie & Kent Villas – 96,34
- Exceptional Villas – 96,15
- SJ Villas – 95,99
- Plum Guide – 95,86
- Welcome Beyond – 95,80
- Simpson Travel – 95,76
- Onefinestay – 95,37
- Crabtree & Crabtree – 95,20
- Bramble Ski – 94,35
- Five Star Greece – 94,08
- Essential Italy – 93,50
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