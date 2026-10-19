Världens bästa villor 2026 – här hyr du lyxigast

2. Oliver’s Travels – 98,14 poäng

Tvåan Oliver’s Travels är betydligt bredare och har tusentals hus runt Europa och andra delar av världen.

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Här finns förstås klassiska villor i Italien, Frankrike, Spanien, Portugal och Grekland. Men den stora underhållningen börjar när man klickar sig vidare till deras slott.

Oliver’s Travels hyr ut franska châteaux, engelska herrgårdar, irländska fort och skotska slott. Vill man leka ”Förrädarna” med den egna släkten finns alltså alla möjligheter. Företaget erbjuder dessutom concierge som kan ordna privat kock, barnpassning, städning och fyllda kylskåp.

3. CV Villas – 98,04 poäng

CV Villas hamnar precis bakom och är kanske den mest klassiska villaspecialisten i toppskiktet.

Företaget har stark närvaro i framför allt Grekland och Italien, men även Spanien, Frankrike, Portugal, Kroatien, Turkiet, Marocko, Karibien och Sri Lanka.

Bara i Grekland finns närmare 300 villor i det aktuella utbudet. Corfu är ett av företagets starkaste områden och här finns allt från relativt rimliga familjehus till stora villor med personal och infinitypool.

CV Villas rapporterar också att bokningarna för 2026 ligger 20 procent högre än året före och att allt fler väljer juni, september och oktober istället för den klassiska högsommaren.

4. Red Savannah – 97,26 poäng

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Red Savannah handlar mindre om att hitta ”ett hus med pool” och mer om att hyra en privat resort.

Särskilt intressant är Marocko. Utanför Marrakech finns villor med utsikt mot Atlasbergen, stora trädgårdar, privata kockar och personal.

Ezzahra i Palmeraie har exempelvis plats för upp till 26 gäster i hela anläggningen och en fast stab som bland annat omfattar kock och behandlingsterapeuter. Prislappen kan ligga långt över en miljon kronor för en vecka. Då bör åtminstone kaffet vara hyggligt.

Le Collectionist har gjort Ibiza, Korsika och franska Rivieran till lekplats för den som vill ha både villa och concierge.

5. Le Collectionist – 97,20 poäng

Franska Le Collectionist avrundar topp fem och har omkring 2 300 semesterbostäder på ett 50-tal destinationer.

Här är concierge-delen central. Företaget säljer inte bara huset utan hela vistelsen och kan organisera sådant som båtturer, middagar, massage och utflykter.

Ibiza är stort, men även Korsika har blivit en viktig destination. Runt Porto-Vecchio finns ett femtiotal bostäder bara hos Le Collectionist, från mindre lyxhus till strandvillor som kostar över 100 000 euro i veckan under rätt period.

Hela topp 20

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The Thinking Traveller – 98,55 Oliver’s Travels – 98,14 CV Villas – 98,04 Red Savannah – 97,26 Le Collectionist – 97,20 Scott Williams Villas – 97,14 Vintage Travel – 97,00 Unique Homestays – 96,92 Tuscany Now & More – 96,74 Abercrombie & Kent Villas – 96,34 Exceptional Villas – 96,15 SJ Villas – 95,99 Plum Guide – 95,86 Welcome Beyond – 95,80 Simpson Travel – 95,76 Onefinestay – 95,37 Crabtree & Crabtree – 95,20 Bramble Ski – 94,35 Five Star Greece – 94,08 Essential Italy – 93,50