OS i Paris – resenärer nobbar staden

Uppåt på börsen – rapportlyft för Storytel

Stockholmsbörsens OMXS-index steg svagt på tisdagen. Ljudboksbolaget Storytel lyfte 7 procent, medan Intrum rasade. Breda OMXS-index ökade något under tisdagen, och avslutade på plus 0,5 procent. Uppgången var bred, och merparten av de mest omsatta aktierna på OMXS30-listan avslutade dagen grönt. Bland vinnarna finns telekombolaget Ericsson, plus 1,8 procent, samt verkstadsbolaget Alfa Laval, plus 0,6 …