När liftkorten i Alperna kostar som en weekend i Milano gäller det att tänka kreativt. Bulgarien, Georgien och Andorra erbjuder en mer sofistikerad genväg till riktigt bra skidåkning, utan att tumma på vare sig upplevelse eller atmosfär.
Missa inte dessa prisvärda skidorter i Europa
En färsk studie visar att kostnaden för skidsemester har stigit med 34,8 procent sedan 2015. Vilket får många att räkna om sina vinterplaner både en och två gånger. I Italien har priset för liftkort ökat med fyrtio procent sedan 2021 enligt en artikel i Euronews.
Frågan blir då naturlig, går det fortfarande att åka skidor utan att känna att man just lagt handpenningen på en sommarvilla vid Comosjön?
Det korta svaret är ja. Det längre svaret är ja, i tre prisvärda skidorter som Bulgarien, Georgien och Andorra.
Bulgarien, förvånansvärt hög kvalitet
Bulgarien är sedan länge en favorit för prisjägare som inte vill kompromissa med snötillgång eller atmosfär. I Borovets, beläget i Rilabergen, ligger dagspasset på cirka 600 kronor (52 euro) för vuxna.
De som köper liftkort i god tid får ofta rabatt och den som passerat 75 år åker i princip gratis. Säsongskortet för dig som är +75 år kostar 620 kronor (54 euro), ett pris som i skidvärlden närmast känns som en bussbiljett i prisnivå.
Bansko i Pirin National Park erbjuder en liknande prisbild. Förra säsongen låg dagspasset på ungefär 640 kronor (56 euro) och säsongskortet för vuxen inför säsongsstart erbjöds för cirka 10 000 kronor (869 euro).
Hyra av utrustning ligger på omkring 230 kronor per dag (20 euro), vilket gör märkbar skillnad när man summerar en hel vecka. Boende i området börjar runt 345 kronor natten (30 euro) för privatboende och cirka 575 kronor (50 euro) för fyrstjärniga hotell.
Att båda orterna har prisvänliga transferalternativ från Sofia bidrar till känslan av ha gjort ett hemligt fynd man inte riktigt vill avslöja för många.
Georgien, äventyr på hög höjd
För den som söker något mindre polerat och betydligt mer karismatiskt erbjuder Georgien en sällsynt kombination av höghöjdssnö, charm och prisvärde.
Gudauri och Tetnuldi sträcker sig från omkring 2 000 till över 3 000 meter över havet, vilket innebär pålitlig natursnö och mindre behov av artificiell snötillverkning.
Petr Majer, från Vagabond Adventures Ski School, beskriver till Euronews georgisk skidåkning som en känsla av äventyr som du inte får i de polerade alporterna.
Dagspasset i Gudauri kostar omkring 290 kronor (25 euro) och ett säsongskort som gäller i samtliga georgiska skidområden ligger runt 2 300 kronor (200 euro). Utrustning kostar i genomsnitt 250 kronor per dag (22 euro) och maten i landet innebär att man snarare oroar sig för överflöd än budget.
Andorra, kvalitet och rimliga priser
Andorra är inte okänt, men dess kombination av kvalitet och sansade priser gör landet till en favorit för den som söker mer värde och mindre trängsel.
I Pal Arinsal ligger dagspasset på cirka 600 kronor (52 euro). Skidområdet lämpar sig både för nybörjare och för familjer som vill ha det smidigt.
För den som vill utöka räckvidden i Pyrenéerna kostar Nord Pass cirka 8 600 kronor (750 euro) och ger tillgång till Pal Arinsal och Ordino Arcalis.
Alternativet för den som vill ha allt är att köpa ett Andorra Pass. Det kostar 11 150 kronor (970 euro) och inkluderar Grandvalira, regionens tungviktare med 215 kilometer pister. Ett dagspass där kostar cirka 700 kronor (61 euro) och kvaliteten har belönats med titeln Best Ski Resort in Andorra flera år.
Källa: Euronews, Bulgaria, Georgia, Andorra: Where are Europe’s best value ski destinations?, november 2025
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
