Missa inte dessa prisvärda skidorter i Europa

En färsk studie visar att kostnaden för skidsemester har stigit med 34,8 procent sedan 2015. Vilket får många att räkna om sina vinterplaner både en och två gånger. I Italien har priset för liftkort ökat med fyrtio procent sedan 2021 enligt en artikel i Euronews.

Frågan blir då naturlig, går det fortfarande att åka skidor utan att känna att man just lagt handpenningen på en sommarvilla vid Comosjön?

Det korta svaret är ja. Det längre svaret är ja, i tre prisvärda skidorter som Bulgarien, Georgien och Andorra.

Prisvärd skidåkning i Bansko, ett dagspass kostar cirka 640 kronor. Foto: kallerna via Wikimedia Commons

Bulgarien, förvånansvärt hög kvalitet

Bulgarien är sedan länge en favorit för prisjägare som inte vill kompromissa med snötillgång eller atmosfär. I Borovets, beläget i Rilabergen, ligger dagspasset på cirka 600 kronor (52 euro) för vuxna.

De som köper liftkort i god tid får ofta rabatt och den som passerat 75 år åker i princip gratis. Säsongskortet för dig som är +75 år kostar 620 kronor (54 euro), ett pris som i skidvärlden närmast känns som en bussbiljett i prisnivå.

Bansko i Pirin National Park erbjuder en liknande prisbild. Förra säsongen låg dagspasset på ungefär 640 kronor (56 euro) och säsongskortet för vuxen inför säsongsstart erbjöds för cirka 10 000 kronor (869 euro).

Hyra av utrustning ligger på omkring 230 kronor per dag (20 euro), vilket gör märkbar skillnad när man summerar en hel vecka. Boende i området börjar runt 345 kronor natten (30 euro) för privatboende och cirka 575 kronor (50 euro) för fyrstjärniga hotell.

Snösäkert, prisvärt och härlig atmosfär finns i de Bulgariska skidorterna. Foto: kallerna via Wikimedia Commons

Att båda orterna har prisvänliga transferalternativ från Sofia bidrar till känslan av ha gjort ett hemligt fynd man inte riktigt vill avslöja för många.