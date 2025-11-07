Dagensps.se
Missa inte dessa prisvärda skidorter i Europa

Skiduthyrning för priset av vad en cappuccino kostar i Courchevel, backar utan trängsel, berg som inte är överbokade och en känsla av att du hittat något som fortfarande är lite hemligt. Allt är möjligt i dessa tre prisvärda skidorter. Foto: timuzapata via Wikimedia Commons
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

När liftkorten i Alperna kostar som en weekend i Milano gäller det att tänka kreativt. Bulgarien, Georgien och Andorra erbjuder en mer sofistikerad genväg till riktigt bra skidåkning, utan att tumma på vare sig upplevelse eller atmosfär.

En färsk studie visar att kostnaden för skidsemester har stigit med 34,8 procent sedan 2015. Vilket får många att räkna om sina vinterplaner både en och två gånger. I Italien har priset för liftkort ökat med fyrtio procent sedan 2021 enligt en artikel i Euronews.

Frågan blir då naturlig, går det fortfarande att åka skidor utan att känna att man just lagt handpenningen på en sommarvilla vid Comosjön?

Det korta svaret är ja. Det längre svaret är ja, i tre prisvärda skidorter som Bulgarien, Georgien och Andorra.

Läs mer: Miljardärernas nya lekplats – från superyachter till skidåkning

Prisvärd skidåkning i Bansko, ett dagspass kostar cirka 640 kronor. Foto: kallerna via Wikimedia Commons

Bulgarien, förvånansvärt hög kvalitet

Bulgarien är sedan länge en favorit för prisjägare som inte vill kompromissa med snötillgång eller atmosfär. I Borovets, beläget i Rilabergen, ligger dagspasset på cirka 600 kronor (52 euro) för vuxna.

De som köper liftkort i god tid får ofta rabatt och den som passerat 75 år åker i princip gratis. Säsongskortet för dig som är +75 år kostar 620 kronor (54 euro), ett pris som i skidvärlden närmast känns som en bussbiljett i prisnivå.

Bansko i Pirin National Park erbjuder en liknande prisbild. Förra säsongen låg dagspasset på ungefär 640 kronor (56 euro) och säsongskortet för vuxen inför säsongsstart erbjöds för cirka 10 000 kronor (869 euro).

Hyra av utrustning ligger på omkring 230 kronor per dag (20 euro), vilket gör märkbar skillnad när man summerar en hel vecka. Boende i området börjar runt 345 kronor natten (30 euro) för privatboende och cirka 575 kronor (50 euro) för fyrstjärniga hotell.

Snösäkert, prisvärt och härlig atmosfär finns i de Bulgariska skidorterna. Foto: kallerna via Wikimedia Commons

Att båda orterna har prisvänliga transferalternativ från Sofia bidrar till känslan av ha gjort ett hemligt fynd man inte riktigt vill avslöja för många.

Georgien, äventyr på hög höjd

Charmigt och snösäkert i Georgien. Foto: rugbyxm via Wikimedia Commons

För den som söker något mindre polerat och betydligt mer karismatiskt erbjuder Georgien en sällsynt kombination av höghöjdssnö, charm och prisvärde.

Gudauri och Tetnuldi sträcker sig från omkring 2 000 till över 3 000 meter över havet, vilket innebär pålitlig natursnö och mindre behov av artificiell snötillverkning.

Petr Majer, från Vagabond Adventures Ski School, beskriver till Euronews georgisk skidåkning som en känsla av äventyr som du inte får i de polerade alporterna.

I Gudauri kostar dagspasset omkring 290 kronor. Foto: rugbyxm via Wikimedia Commons
Dagspasset i Gudauri kostar omkring 290 kronor (25 euro) och ett säsongskort som gäller i samtliga georgiska skidområden ligger runt 2 300 kronor (200 euro). Utrustning kostar i genomsnitt 250 kronor per dag (22 euro) och maten i landet innebär att man snarare oroar sig för överflöd än budget.

Andorra, kvalitet och rimliga priser

I Pal Arinsal är priserna sansade och backarna anpassade för både familj och nybörjare. Foto: Palarinsal via Wikimedia Commons

Andorra är inte okänt, men dess kombination av kvalitet och sansade priser gör landet till en favorit för den som söker mer värde och mindre trängsel.

I Pal Arinsal ligger dagspasset på cirka 600 kronor (52 euro). Skidområdet lämpar sig både för nybörjare och för familjer som vill ha det smidigt.

För den som vill utöka räckvidden i Pyrenéerna kostar Nord Pass cirka 8 600 kronor (750 euro) och ger tillgång till Pal Arinsal och Ordino Arcalis.

Utöka dagspasset till Andorra Pass och få tillgång till Grandvalira. Foto: Christof Damian via Wikimedia Commons

Alternativet för den som vill ha allt är att köpa ett Andorra Pass. Det kostar 11 150 kronor (970 euro) och inkluderar Grandvalira, regionens tungviktare med 215 kilometer pister. Ett dagspass där kostar cirka 700 kronor (61 euro) och kvaliteten har belönats med titeln Best Ski Resort in Andorra flera år.

Källa: Euronews, Bulgaria, Georgia, Andorra: Where are Europe’s best value ski destinations?, november 2025

Läs mer: Ny undersökning: Så länge orkar du vara social innan det är tack och hej

Sandra Sahlén
