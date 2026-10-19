Italiensk prinsessa hyr ut sitt palats – så bor du kungligt i Rom

Fyra sviter mitt i Rom

Palazzo Ruspoli är från 1500-talet och ligger där en lägenhet med ordinär takhöjd redan hade kostat en mindre förmögenhet.

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Här finns fyra stora sviter. De största är på över 100 kvadratmeter och innehåller flera rum, höga steneldstäder, marmor och historiska detaljer som knappast finns med i Ikeas höstkatalog.

Priserna börjar enligt CNN på omkring 470 dollar per natt. Då ingår frukost och butlerservice.

Hotellets egen beskrivning är inte direkt blygsam. Gästerna bor bara några minuters promenad från Spanska trappan, Via Condotti och Via del Corso.

En av sviterna är kopplad till Hortense de Beauharnais, drottning av Holland och styvdotter till Napoleon Bonaparte. Hon bodde i palatset tillsammans med sin son, den blivande Napoleon III.

Det är några snäpp över ”historisk charm” på Booking.com.

Förr tog adeln emot kungligheter. Nu tar den emot gäster med kreditkort.

Familjen öppnar även sitt slott

Den som vill ha ännu mer Ruspoli kan dessutom lämna Rom.

Cirka fem mil norr om huvudstaden ligger Castello Ruspoli, familjens tidigare jaktegendom. Även den har renoverats och förvandlats till hotell, med tio sviter.

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Gäster på palatset i Rom får möjlighet att besöka även slottet.

För Giacinta Ruspoli handlar verksamheten inte bara om att finansiera gamla byggnader.

”Vi ser oss själva bara som förvaltare”, säger hon och förklarar att familjen vill dela den skönhet man ärvt med andra.

Det är förstås ett sympatiskt sätt att beskriva hotellverksamhet. Men gamla italienska palats behöver tak, värme, personal och underhåll precis som alla andra hus. Skillnaden är att en trasig list från 1500-talet sannolikt inte går att köpa på Bauhaus.

Och där någonstans finns den nya europeiska aristokratin: titeln finns kvar, men numera behöver även prinsessan gäster som betalar för frukosten.