Det är dyrt att vara prinsessa när staten inte längre betalar notan. I Rom har prinsessan Giacinta Ruspoli och hennes mamma därför gjort det mest moderna man kan göra med ett 1500-talspalats: hyrt ut det till turister. För omkring 470 dollar natten får gästerna sviter på över 100 kvadratmeter, butler och en rejäl dos europeisk historia.
Italiensk prinsessa hyr ut sitt palats – så bor du kungligt i Rom
När adeln måste börja arbeta
Italien blev republik 1946 och adelstitlar ger sedan länge inga juridiska privilegier. Palatsen, slotten och kostnaderna för att hålla dem stående blev däremot kvar.
Det känner prinsessan Giacinta Ruspoli väl till.
Tillsammans med sin mamma, prinsessan Maria Pia Ruspoli, som dessutom är före detta Miss Sicily, driver hon Ruspoli Bonaparte Residence mitt i centrala Rom.
Familjen bor alltså inte bara vackert. Den har blivit hotellägare.
”Times have changed”, konstaterar Giacinta Ruspoli när CNN träffar henne.
Det är svårt att invända.
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Fyra sviter mitt i Rom
Palazzo Ruspoli är från 1500-talet och ligger där en lägenhet med ordinär takhöjd redan hade kostat en mindre förmögenhet.
Här finns fyra stora sviter. De största är på över 100 kvadratmeter och innehåller flera rum, höga steneldstäder, marmor och historiska detaljer som knappast finns med i Ikeas höstkatalog.
Priserna börjar enligt CNN på omkring 470 dollar per natt. Då ingår frukost och butlerservice.
Hotellets egen beskrivning är inte direkt blygsam. Gästerna bor bara några minuters promenad från Spanska trappan, Via Condotti och Via del Corso.
En av sviterna är kopplad till Hortense de Beauharnais, drottning av Holland och styvdotter till Napoleon Bonaparte. Hon bodde i palatset tillsammans med sin son, den blivande Napoleon III.
Det är några snäpp över ”historisk charm” på Booking.com.
Familjen öppnar även sitt slott
Den som vill ha ännu mer Ruspoli kan dessutom lämna Rom.
Cirka fem mil norr om huvudstaden ligger Castello Ruspoli, familjens tidigare jaktegendom. Även den har renoverats och förvandlats till hotell, med tio sviter.
Gäster på palatset i Rom får möjlighet att besöka även slottet.
För Giacinta Ruspoli handlar verksamheten inte bara om att finansiera gamla byggnader.
”Vi ser oss själva bara som förvaltare”, säger hon och förklarar att familjen vill dela den skönhet man ärvt med andra.
Det är förstås ett sympatiskt sätt att beskriva hotellverksamhet. Men gamla italienska palats behöver tak, värme, personal och underhåll precis som alla andra hus. Skillnaden är att en trasig list från 1500-talet sannolikt inte går att köpa på Bauhaus.
Och där någonstans finns den nya europeiska aristokratin: titeln finns kvar, men numera behöver även prinsessan gäster som betalar för frukosten.
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