Hotelltopp "rånades" för strykjärn på rummet

Resor

Researrangören i konkurs – tusentals drabbade

Den tyska researrangören WE-Flytour ansöker om konkurs och ställer in samtliga resor. Det är framför allt resor till Turkiet och Egypten och tusentals resenärer drabbas. Tyska WE-Flytour ansökte om konkurs redan i november och då ställdes resor under resten av året in. När konkursen nu är ett faktum gäller samtliga bokade resor under 2025, enligt …