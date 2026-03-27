Här är Europas vackraste småstäder – och varför de slår storstäderna varje gång

Glöm Barcelona, Paris och Rom, här är Europas vackraste småstäder på riktigt. Det är som att gå på samma krog varje helg och låtsas bli överraskad. Den verkliga magin i Europa finns i de små städerna, där tempot är lägre, maten bättre och utsikten ofta gratis.
Den amerikanska resetidningen Travel + Leisure har listat Europas mest charmiga småstäder. Listor finns det gott om, men just denna träffar rätt. Här är fem favoriter som gör att du bokar om din nästa resa.
Här räcker semesterkassan längst – och här brinner den upp direkt
Våren är här och med den den eviga lögnen: “Vi tar en billig weekend med en minimal semesterkassa i Europa”. Två klick senare sitter du där med en flight,
Målade väggar och mastix i Grekland
Pyrgi på ön Chios är inte som andra byar. Här är varje hus dekorerat med svartvita geometriska mönster, så kallade xysta. Det ser ut som någon gått loss med en mycket ambitiös tuschpenna.
Men Pyrgi är mer än Instagramvänligt. Här produceras mastix, ett slags kåda som används i allt från tuggummi till likör. Det är ungefär som att hela byn luktar diskret av Medelhavet och apotek samtidigt.
Läs även: När Mellanöstern stänger – då lyfter detta flygbolag
Tjeckiens svar på Venedig
Telč är ett skolboksexempel på hur en stad ska se ut om man bryr sig om estetik. Pastellfärgade renässanshus, arkader och ett torg som är så snyggt att det nästan känns överdrivet.
Staden kallas ibland för Mährens Venedig tack vare sina vatten. Skillnaden är att här slipper du gondolpriser och kan nöja dig med en trampbåt och ett glas vin.
Island när det är som mest poetiskt
Seydisfjörður är en liten stad i en dramatisk fjord där naturen spelar huvudrollen och människan mest försöker hänga med.
700 invånare, färgglada trähus och en vandring till vattenfallet Gufufoss som får dig att känna dig som statist i en nordisk Netflix-serie. Dessutom finns här sushi som enligt vissa är bäst i hela landet. Vilket säger något om både ambitionen och fisken.
Läs även: Efter fem år: äntligen slipper du Arlandas längsta promenad
Sicilien utan trängsel
Gangi är motsatsen till Palermo. Här är det lugnt, vackert och nästan provocerande pittoreskt.
Husen klättrar uppför berget och utsikten över landskapet är värd hela resan. På torget sitter lokalbefolkningen och gör det italienare gör bäst: pratar, tittar och tar livet på allvar utan att stressa.
Tysk perfektion i koncentrat
Rothenburg ob der Tauber är så medeltida att det nästan känns som en kuliss. Torn, kullerstensgator och korsvirkeshus i perfekt ordning.
Det är också här du inser att tyskar kan romantik, bara de får planera den ordentligt. Nackdelen är att du inte är ensam. Fördelen är att det ändå är värt det.
Små städer, stora upplevelser
Listan innehåller totalt 17 orter, från Zermatt i Schweiz till Cadaqués i Spanien. Gemensamt är att de erbjuder något storstäderna ofta tappat bort: känslan av att vara på en plats som inte försöker imponera.
Det är kanske där resandet är på väg. Mindre yta, mer innehåll. Färre sevärdheter, fler upplevelser.
Och framför allt: färre människor som tar samma bild.
Perfect Weekend Guide: Tre snabba
Pyrgi: bäst för arkitektur och ovanliga smaker
Telč: bäst för romantik utan turistkaos
Gangi: bäst för Italien utan filter