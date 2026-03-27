Här är Europas vackraste småstäder – och varför de slår storstäderna varje gång

Tjeckiens svar på Venedig

Telč är ett skolboksexempel på hur en stad ska se ut om man bryr sig om estetik. Pastellfärgade renässanshus, arkader och ett torg som är så snyggt att det nästan känns överdrivet.

Staden kallas ibland för Mährens Venedig tack vare sina vatten. Skillnaden är att här slipper du gondolpriser och kan nöja dig med en trampbåt och ett glas vin.

Vandringen mot Gufufoss är lika vacker som den är stillsam.

Island när det är som mest poetiskt

Seydisfjörður är en liten stad i en dramatisk fjord där naturen spelar huvudrollen och människan mest försöker hänga med.

700 invånare, färgglada trähus och en vandring till vattenfallet Gufufoss som får dig att känna dig som statist i en nordisk Netflix-serie. Dessutom finns här sushi som enligt vissa är bäst i hela landet. Vilket säger något om både ambitionen och fisken.

Husen klättrar uppför berget som om de tävlar om utsikten.

Sicilien utan trängsel

Gangi är motsatsen till Palermo. Här är det lugnt, vackert och nästan provocerande pittoreskt.

Husen klättrar uppför berget och utsikten över landskapet är värd hela resan. På torget sitter lokalbefolkningen och gör det italienare gör bäst: pratar, tittar och tar livet på allvar utan att stressa.

Kullerstensgator och korsvirkeshus i en stad som vägrar lämna medeltiden.

Tysk perfektion i koncentrat

Rothenburg ob der Tauber är så medeltida att det nästan känns som en kuliss. Torn, kullerstensgator och korsvirkeshus i perfekt ordning.

Det är också här du inser att tyskar kan romantik, bara de får planera den ordentligt. Nackdelen är att du inte är ensam. Fördelen är att det ändå är värt det.

Små städer, stora upplevelser

Listan innehåller totalt 17 orter, från Zermatt i Schweiz till Cadaqués i Spanien. Gemensamt är att de erbjuder något storstäderna ofta tappat bort: känslan av att vara på en plats som inte försöker imponera.

Det är kanske där resandet är på väg. Mindre yta, mer innehåll. Färre sevärdheter, fler upplevelser.

Och framför allt: färre människor som tar samma bild.

Perfect Weekend Guide: Tre snabba

Pyrgi: bäst för arkitektur och ovanliga smaker

Telč: bäst för romantik utan turistkaos

Gangi: bäst för Italien utan filter