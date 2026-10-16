Europas bästa weekendstad 2027 är en billig överraskning

Lissabon håller ställningarna

På andra plats hamnar Lissabon, som under senare år snarare blivit mer än mindre populärt.

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Här är konceptet enkelt: kaffe på morgonen, promenad genom Alfama, lång lunch, konst, middag och sedan utsikt över Tejo när solen går ner.

Problemet är möjligen att halva Europa numera tycks ha fått samma idé.

Lissabons popularitet har drivit upp hotellpriserna och samtidigt gjort diskussionen om turismens påverkan på bostadsmarknaden allt hetare.

Men som weekendstad är den fortfarande svårslagen.

Köpenhamn är Danmarks ekonomiska, kulturella och vetenskapliga centrum, samt säte för parlamentet, för regeringen samt för Danmarks kung. (Foto: Canva, Visit Copenhagen)

Köpenhamn är dyrt men enkelt för svenskar

Trea på listan är Köpenhamn.

För svenska resenärer är det knappast något exotiskt fynd, men kanske det enklaste alternativet på hela listan.

Bra restauranger, design, cyklar, öl, Tivoli och promenadavstånd mellan mycket av det man faktiskt vill se.

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Nackdelen känner alla som någon gång betalat för två öl och fått känslan av att man precis finansierat en mindre dansk bro.

Cannes och Basel bland överraskningarna

Cannes kommer fyra och Basel femma.

Cannes säljer fortfarande glamouren från filmfestivalen, strandpromenaden Croisette och gamla stan Le Suquet.

Basel är i stället alternativet för den som gärna bygger en weekend runt konst. Här finns stora museer, samtidsarkitektur och Rhen mitt genom staden.

På platserna sex till tio kommer Bristol, Leuven, Milano, Calpe och Verona.

Leuven är kanske listans största outsider. Den belgiska universitetsstaden ligger nära Bryssel men har lyckats behålla en betydligt mindre och mer avslappnad känsla.

Här är Europas tio bästa weekendstäder 2027

Sofia, Bulgarien Lissabon, Portugal Köpenhamn, Danmark Cannes, Frankrike Basel, Schweiz Bristol, Storbritannien Leuven, Belgien Milano, Italien Calpe, Spanien Verona, Italien

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Undersökningen genomfördes under 33 dagar. Totalt deltog 11 614 prenumeranter på European Best Destinations nyhetsbrev och deltagarna fick välja upp till tre favoriter bland 64 europeiska destinationer. Det är alltså ingen vetenskaplig undersökning, men som inspiration inför nästa långhelg fungerar den betydligt bättre än att ännu en gång boka samma hotell i London.