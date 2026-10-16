Paris, London och Rom får ursäkta. När Europas bästa weekendstad för en weekend 2027 utses är det Sofia som tar förstaplatsen. Bulgariens huvudstad vinner på en ovanlig kombination av historia, mat, kultur och berg inom räckhåll – och dessutom brukar plånboken må bättre här än i Västeuropas klassiska weekendstäder.
Europas bästa weekendstad 2027 är en billig överraskning
Listan kommer från European Best Destinations och bygger på röster från drygt 11 600 resenärer. Tvåa kommer Lissabon och trea Köpenhamn. Bland de tio finns också Cannes, Basel, Bristol och Verona.
Sofia tar revansch på Europas gamla favoriter
Sofia är fortfarande en stad som många svenskar passerat utan att riktigt fundera på att stanna.
Det kan vara ett misstag.
Mitt i staden ligger lämningar från det romerska Serdica bredvid betydligt modernare kvarter. Alexander Nevskij-katedralen är stadens stora vykortsmotiv, medan Boyanakyrkan utanför centrum finns på Unescos världsarvslista.
Samtidigt ligger berget Vitosha så nära att man kan kombinera museer och middag med en dag bland skogsstigar och bergsutsikt.
Just möjligheten att få mycket gjort utan att behöva lägga halva helgen på transporter är en viktig anledning till förstaplatsen.
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Lissabon håller ställningarna
På andra plats hamnar Lissabon, som under senare år snarare blivit mer än mindre populärt.
Här är konceptet enkelt: kaffe på morgonen, promenad genom Alfama, lång lunch, konst, middag och sedan utsikt över Tejo när solen går ner.
Problemet är möjligen att halva Europa numera tycks ha fått samma idé.
Lissabons popularitet har drivit upp hotellpriserna och samtidigt gjort diskussionen om turismens påverkan på bostadsmarknaden allt hetare.
Men som weekendstad är den fortfarande svårslagen.
Köpenhamn är dyrt men enkelt för svenskar
Trea på listan är Köpenhamn.
För svenska resenärer är det knappast något exotiskt fynd, men kanske det enklaste alternativet på hela listan.
Bra restauranger, design, cyklar, öl, Tivoli och promenadavstånd mellan mycket av det man faktiskt vill se.
Nackdelen känner alla som någon gång betalat för två öl och fått känslan av att man precis finansierat en mindre dansk bro.
Cannes och Basel bland överraskningarna
Cannes kommer fyra och Basel femma.
Cannes säljer fortfarande glamouren från filmfestivalen, strandpromenaden Croisette och gamla stan Le Suquet.
Basel är i stället alternativet för den som gärna bygger en weekend runt konst. Här finns stora museer, samtidsarkitektur och Rhen mitt genom staden.
På platserna sex till tio kommer Bristol, Leuven, Milano, Calpe och Verona.
Leuven är kanske listans största outsider. Den belgiska universitetsstaden ligger nära Bryssel men har lyckats behålla en betydligt mindre och mer avslappnad känsla.
Här är Europas tio bästa weekendstäder 2027
- Sofia, Bulgarien
- Lissabon, Portugal
- Köpenhamn, Danmark
- Cannes, Frankrike
- Basel, Schweiz
- Bristol, Storbritannien
- Leuven, Belgien
- Milano, Italien
- Calpe, Spanien
- Verona, Italien
Undersökningen genomfördes under 33 dagar. Totalt deltog 11 614 prenumeranter på European Best Destinations nyhetsbrev och deltagarna fick välja upp till tre favoriter bland 64 europeiska destinationer. Det är alltså ingen vetenskaplig undersökning, men som inspiration inför nästa långhelg fungerar den betydligt bättre än att ännu en gång boka samma hotell i London.
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