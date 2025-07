Ett hemligt gym på flygplanet: "Air aerobics" tar över himlen

“Rör näsan, rör tårna – och vifta med säkerhetskortet”

På ett flyg någonstans över Europa grep kabinchefen mikrofonen och sa:

“Jag har ett förslag. Det är lite kul och lite knäppt. Jag kallar det för ‘air aerobics’.”

Resten är TikTok-historia. Filmen med hela planet i rörelse har nu setts över 904 000 gånger.

Passagerarna får instruktioner i högtalarsystemet – sträck upp händerna, luta åt höger, luta åt vänster, rör huvudet, näsan, axlarna… och så vidare tills hela kroppen fått sitt.

Sedan kommer poängen:

“När du ändå är nere vid tårna – plocka upp säkerhetskortet i stolen framför. Och vifta med det… like you just don’t care.”

